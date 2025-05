Janas Saxophone Ensemble al Massimo 

Nuovi format per la rassegna dedicata all’inizio della vita “La musica che gira in tondo” che punta sulla sperimentazione e propone al suo pubblico speciale due nuovi progetti: uno dedicato all’Orchestra e uno dedicato alla Gravidanza. Forte di 24 appuntamenti che hanno segnato quasi sempre il sold-out, Francesca Romana Motzo, musicista e musicoterapeuta perinatale alla direzione artistica della manifestazione, sceglie di ampliare gli orizzonti e propone alla comunità di piccoli fruitori nuove forme e modalità di musica dal vivo.

Gli spettacoli

Si parte domani, sempre nella sala M3 del Teatro Massimo (alle 11 e alle 16), con un concerto dedicato alle famiglie 0-6 anni, protagonista la compagine orchestrale della Janas Saxophone Ensemble, ovvero otto sassofoni e una batteria composti da Marcello Manca (sax soprano), Dario Balzan, Letizia Castronovo, Valentina Spada, Valentino Serafini (sax contralti), Vera Zuddas, Luca Chessa (sax tenori), Andrea Mocci (sax baritono), Francesco Ciminiello (percussioni). Il programma dell'orchestra che incontrerà i piccoli in una miscela di euforia e libere espressioni, è principalmente incentrato sulle opere di compositori che hanno saputo unire il sassofono con la musica popolare (tra questi, Pedro Iturralde, Javier Girotto e Roland Kerner). Un emozionante viaggio nel tempo e nello spazio, inteso a sottolineare anche la capacità del sassofono di adattarsi a vari stili musicali. Domenica 8 giugno (sala M3, alle 11), spazio al progetto musicale dedicato alla Gravidanza, con la poetica della cantautrice Chiara Effe. Un appuntamento decisamente particolare in cui si declineranno le tematiche di inizio vita immersi in un'esperienza musicale totalizzante, aperta anche ai neonati di pochi mesi che saranno accolti in un’atmosfera morbida e avvolgente. Vincitrice del premio Fabrizio de André 2018, Chiara Effe, cantautrice e docente di canto e scrittura alla Torino Musical Academy, si esibirà coi brani del suo ultimo lavoro discografico Via Giardini. «La forza delle parole non risiede nel volume con cui le si pronuncia – commenta Chiara -, io scelgo di dire le cose sottovoce, anche quando si tratta di concetti forti, decisi e di parte. Scelgo la gentilezza, la dolcezza dei suoni, l'assenza del ruvido e spigoloso, la buona accettazione di un confronto con la diversità».

RIPRODUZIONE RISERVATA