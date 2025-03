Janas, il borgo può diventare realtà  

Dopo 21 anni Janas può davvero partire. Ieri mattina il Consiglio comunale ha dato il via libera all'unanimità al progetto di valorizzazione turistica integrata con l'approvazione dell'accordo di programma pubblico-privato col gruppo Mazzella. Si chiude così un lunghissimo iter partito nel lontano 2004. Si procederà per stralci funzionali. La volumetria è di 170 mila metri cubi, ciò che cambia è che si procederà per lotti. Saranno sei di circa 30 mila metri cubi ciascuno (l'equivalente del borgo Cala Moresca). Case vacanza, appartamenti, multiproprietà, hotel, ristoranti e “zilleri”. Le costruzioni saranno immerse nel verde e realizzate in pietra e materiali naturali secondo le tradizioni dell'antica architettura sarda. L'antico borgo artigianale resta il motore del progetto con 50 laboratori di produzione e vendita. Ma sarà realizzato successivamente. Il primo stralcio sorgerà sulla collina in continuità con Arbatax. L'azienda ha dieci anni di tempo per realizzare i sei lotti.

La mappa

La delibera che ha avuto il placet dell'intero Consiglio è stata illustrata dall'assessore Fausto Mascia. La contropartita sono 1 milione 100 mila euro suddivisi in tranches e la cessione immediata al Comune di quattro terreni: a Porto Frailis (vicino all'ex ristorante il Gambero), uno adiacente al cimitero, in via Foddeddu e nei pressi del banco di Sardegna ad Arbatax. «Non intacchiamo la volumetria complessiva che è stata definitivamente attribuita nel 2019 con l'approvazione del Puc, diamo possibilità all'imprenditore di procedere per stralci funzionali permettendogli di avviare questo importantissimo progetto che per il 51% avrà ricadute nel settore turistico ricettivo e per il 49% di tipo residenziale - ha detto il sindaco Ladu –. Un progetto molto importante che riqualifica la comunità in chiave turistica. Si dà anche risposta alla costante richiesta di case in affitto».

«Fine carriera»

In sala era presente anche Giorgio Mazzella: «Janas è il mio ultimo progetto di fine carriera. Apprezzo molto l'approvazione con l'unanimità dei consiglieri che dà ancora più importanza a questo progetto, voluto da amministrazioni di destra e di sinistra - commenta - e per varie traversie, comprese crisi finanziarie mondiali, si era fermato. Adesso può partire un sesto che sarà metà residenziale con appartamenti e metà turistico, poi si procederà con gli altri».

Le altre delibere

Approvati ieri due debiti fuori bilancio, il progetto “Adotta un'aiuola”, all'unanimità la mozione di Fdi, letta dalla consigliera Stefania Vargiu, per cancellare l'addizionale sui diritti d’imbarco negli aeroporti. In apertura la presidente Mara Mascia ha riflettuto sull'omicidio di Marco Mameli esprimendo vicinanza alla famiglia e citato Oriana Fallaci «Ci sono momenti n cui tacere diventa una colpa e parlare diventa un obbligo». Parole di solidarietà anche al consigliere Cherchi, recentemente vittima di un atto intimidatorio.

