Janas, giganti e spiriti: viaggio nella Sardegna dei misteri 

Un viaggio attraverso la Sardegna e una ventina di siti archeologici che restituiscono un’immagine dell’Isola originale. Nient’affatto banale e soprattutto fuori dai fastidiosi luoghi comuni ricorrenti: spiagge, banditismo e porcetto. “We are Shardana” è un documentario cinematografico, con la prima a Oristano e in programma domani al cinema Greenwich di Cagliari e prosegue in tutta l’Isola. Un viaggio nella Sardegna e nei suoi misteri raccontato attraverso il lavoro per la tesi di laurea di uno studente universitario friulano. Regista e autrice, Christian Canderan e Chiara Enrico, amano profondamente la nostra Isola e questo emerge con forza dal documentario. Protagonista femminile è Elisa Pistis, apprezzata attrice di teatro che ha voluto cimentarsi nel cinema; affianca Andrea Formale, lo studente che scopre la Sardegna grazie a Maria Carmen (Elisa Pistis, appunto). «We are Shardana consentirà al pubblico di riscoprire e approfondire la conoscenza di alcune creature leggendarie sarde e non, tutto arricchito da scenografie suggestive, momenti onirici e flashback» spiegano regista e autrice.

L'ispirazione è nata dai ricordi d'infanzia di giochi e divertimenti. Dopo una ricerca sulle creature protagoniste delle favole e dei racconti del folklore friulano, veneto e sardo, che i nonni spesso narravano ai propri nipoti, l’autrice ha trovato ispirazione per la storia.« Chi da bambino non ha mai provato strane paure notturne al ritrovarsi solo al buio, intuendo la presenza di qualche mostro nell’armadio o sotto il letto?

«Fate, giganti, spiriti malevoli rappresentavano l'emergere della coscienza umana su fenomeni che non potevano essere spiegati» spiega l’autrice. «In passato gli esseri umani vivevano in stretto contatto con la natura e la loro sensibilità favoriva una silenziosa convivenza con quelle particolari creature. Ora la frenesia del mondo moderno ha avvolto i nostri sensi, costringendoci in uno stato di perenne premura».

È stato prodotto da Sunfilms con il sostegno del Fondo Regionale dell'Audiovisivo del Friuli Venezia Giulia, di Fondazione Sardegna Film Commission e con la collaborazione di FilmCommission Bologna - Cineteca di Bologna. Con il contributo di una cordata di aziende italiane.

