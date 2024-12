James Franco da applausi in un’Italia ferma nel tempo 

Fa sempre un certo effetto la partecipazione di una star hollywoodiana in un film nazionale. Dopo aver conosciuto la notorietà nel 2002 col primo “Spider-Man” di Sam Raimi, James Franco ha maturato la propria esperienza nel cinema alternando le partnership coi grandi director internazionali - tra cui Danny Boyle, Wim Wenders e i fratelli Coen - le apparizioni in pellicole di stampo umoristico e le occasionali occupazioni in regia; come avvenuto con l’esilarante “The Disaster Artist”, premiato ai Golden Globe nel 2018. Dimostrando nel mentre uno sguardo attento alle produzioni estere, è rimasto attratto dal nome di Claudio Giovannesi, cineasta romano emerso dopo il successo de “La paranza dei bambini”; portatore di uno sguardo critico che - aldilà delle mode più convenzionali - sa interessarsi alle storie comuni, fatte di pulsioni urgenti e di inviolabili necessità.

La storia

Da queste premesse di fondo, “Hey Joe” ripercorre uno spaccato d’epoca per cogliere, tra le linee di un racconto semplice e diretto, l’esigenza di emozioni autentiche. Nel 1944, sul finire del secondo conflitto mondiale, gli americani controllano la città di Napoli dopo la disfatta del regime fascista. Da un incontro fortuito, il soldato Dean Barry e Lucia cominceranno a frequentarsi, e dal loro rapporto nascerà un figlio. Venticinque anni dopo, Dean è un veterano di guerra rimasto stabile negli Stati Uniti dopo aver perso i contatti con la famiglia campana. Ricevendo in differita un telegramma risalente a tredici anni prima, scopre che Lucia è morta e che suo figlio Enzo vorrebbe conoscerlo. Mosso così dal senso di colpa, l’ex militare si convince a prendere un volo per l’Italia e rimediare agli errori commessi; ma una volta arrivato, farà fatica ad instaurare con Enzo l’empatia sperata. Oltre alle difficoltà relazionali, il giovane resterà implicato in un losco giro d’affari gestito dal boss camorrista Don Vittorio, costringendolo a scelte dagli esiti potenzialmente pericolosi. Tra le vie di un capoluogo perso nel tempo e impresso nella memoria, passato e presente s’incontrano per rinvigorire le azioni di oggi con la speranza e il ricordo di ieri.

Varietà di sfumature

Ancora una volta, le scelte espressive di Giovannesi rimangono aggrappate alla ricerca del vero, acquisendo ulteriore trasporto e tensione drammatica dalla cura riposta nell’elemento narrativo. A trarne particolare beneficio è la costruzione dei personaggi, fondata su un ricco bagaglio d’esperienze con varietà di sfumature e profondità di lettura. Alternando inglese, italiano e napoletano stretto, l’utilizzo mirato del linguaggio permette ai singoli soggetti di collocarsi in un contesto ben specifico, conferendogli maggior credibilità e spessore. In un modo che non può dirsi scontato, Franco centra appieno il ruolo da protagonista, manifestando inaspettata disinvoltura con la nostra lingua e adattandosi alla visione di Giovannesi tanto nel tenore del racconto quanto nell’esplorare un’autentica spontaneità. Come esempio riuscito di collaborazione, “Hey Joe” attesta nuovamente la sensibilità acuta del suo autore, e si prospetta un titolo che il divo non faticherà a riconoscere tra le sue migliori apparizioni. Un’occasione speciale per riflettere sul senso della riconciliazione e del perdono, che penetra nella carne e trascina come solo pochi altri esempi possono vantare.

