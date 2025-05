James Dean nelle stanze del “Motel Jacaranda” 

Dimenticate gli amanti della collezione primavera-estate 2025: in “Motel Jacaranda” Anna Maria Pierangeli e James Dean sono protagonisti. Ma non sono i soli. Nello spoilerare la trama della sua prima opera da regista, il cortometraggio “Motel Jacaranda”, presentato ieri in anteprima a Milano, Antonio Marras è netto.

La trama

«La storia si svolge in cinque stanze diverse con vari personaggi, che sono ospiti come Anna Maria e James di un motel, luogo di passaggio per antonomasia di venditori porta a porta, commessi viaggiatori, postini che suonano due volte e amanti clandestini», ci ha spiegato lo stilista algherese a poche ore dalla prima meneghina, andata in scena al Cinema Mexico. «Ho voluto chiamare il motel “Jacaranda” perché immaginavo che Anna Maria si portasse dietro il profumo di questa pianta, simbolo della sua città, Cagliari, mentre andava a incontrare James. Ma quello che mi interessava raccontare davvero era l’incomunicabilità: ci sono coppie che sono vicine di stanza, ma nei dialoghi, che sono più monologhi, in realtà, non è chiaro se le risposte alle domande arrivino da chi è presente nella stanza».

L’amore maledetto

Se nella realtà la storia d’amore tra l’attrice sarda e l’interprete simbolo della “gioventù bruciata” non ha avuto troppa fortuna, nel film di Marras le cose non vanno meglio. «A un certo punto lei scende nella hall, dalla quale chiama la stanza dov’è rimasto James per lasciarlo al telefono, e lui piange», svela Marras. «Se nessuno avesse ostacolato il loro amore, forse lui non sarebbe morto in un incidente d’auto e lei non sarebbe caduta in depressione, avrebbero fatto sei figli e avrebbero vissuto felici e contenti. O, forse, sarebbero scomparsi prematuramente e tragicamente entrambi, come, poi, è accaduto».

L’icona

Magari sarebbero rimasti insieme per tradirsi, mollarsi e riprendersi. «C’è una scena in cui James all’arrivo nel motel sfiora la mano della donna che lo gestisce, interpretata da un’icona della moda e mia amica», la super top model «Simonetta Gianfelici: lì si intuisce che tra loro c’è stato qualcosa. Ma anche Anna Maria era corteggiatissima, per cui..».

Da grande

Praticamente, la trama di un altro film. «Il mio secondo corto, che in realtà avrebbe dovuto essere il primo, è in questo momento in fase di montaggio: non ho ancora scelto il nome», anticipa la domanda sul suo prossimo progetto Marras. «D’altro canto», aggiunge, «sono uno prestato agli stracci che da grande vuole fare il regista. Il cinema per me è sempre stato un’ossessione, da quando, bambino, mia madre mi portò a vedere “Marcellino pane e vino”. Ma sono molto esigente: scelgo ciò che mi tocca l’anima». Come sempre. Come nella moda.

