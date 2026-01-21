“Jam di graffiti”, arte e polemiche 

Il grigio del cemento ha ceduto il passo ai colori della street art nel cuore di Elmas e l’operazione non è passata inosservata, sollevando un vivace polverone di polemiche tra i residenti. Al centro della contesa c'è la recente “Jam di graffiti” realizzata nei parcheggi del campo sportivo comunale, un’iniziativa che l’amministrazione comunale vede come un «volano di rigenerazione», ma che una parte della cittadinanza accoglie con freddezza e scetticismo.

Il progetto

L’intervento è stato formalizzato in Giunta lo scorso novembre con l’approvazione della proposta dell’associazione culturale Urban Center di Cagliari. L’organizzazione, guidata da Daniele Gregorini, dal 2012 promuove l’innovazione sociale attraverso l’arte in tutta la Sardegna. A Elmas, per trasformare i muri tra via Santa Caterina e via Fra Nicola da Gesturi, il Comune ha stanziato un contributo straordinario di 4mila euro.Il cantiere creativo ha visto all’opera cinque artisti: quattro esperti del territorio nella disciplina del writing e un quinto selezionato tramite un contest che ha attirato decine di giovani talenti del Sud Sardegna. Tra i nomi spicca quello di Ricro, noto artista milanese, che ha lavorato sotto la direzione artistica di Scann. Secondo la sindaca Maria Laura Orrù, l'iniziativa è «coerente con gli obiettivi di promozione culturale e attivazione sociale degli spazi urbani».

Il dibattito

Se per le istituzioni le nuove opere rendono Elmas «più accogliente e riconoscibile», la risposta dei cittadini sui social network racconta una realtà più sfaccettata. Sulla pagina Facebook del Comune, il dibattito si è acceso istantaneamente. Laura Spissu ha criticato il metodo, definendo l'opera come «calata dall'alto» e priva di una vera collaborazione con la comunità. Antonio Pisano ha invece sollevato il tema del confine tra arte e vandalismo, etichettando come tali le scritte non figurative.Di parere opposto molti altri residenti. Emanuela Martina Caboni e Giancarlo Betti hanno lodato l’uso del colore contro il grigio urbano, definendo l’insieme «molto piacevole».

Lo specchio sociale

Nonostante le critiche, Gregorini difende il valore dell’esperimento sociale: «L’arte pubblica aumenta le interazioni e lo sguardo critico. Anche il dissenso è positivo perché trasforma lo spazio pubblico in un piano di confronto vivo».

