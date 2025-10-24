VaiOnline
Senorbì.
25 ottobre 2025 alle 00:30

Jaguar contro un tosaerba 

Incidente stradale per fortuna senza gravi conseguenze sulla Statale 128, all’altezza di Ortacesus. Una Jaguar condotta da Hourani Samih, 58 anni, medico di famiglia a Senorbì, è volata contro un tosaerba impegnato nella pulizia delle cunette. Immediati i soccorsi: sul posto un’ambulanza di Senorbì e un’altra da Nuraminis. Il medico è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso ed è stato dimesso dopo alcune ore. I rilievi di legge sono stati effettuati dai carabinieri della Stazione di Senorbì.

Secondo i primi accertamenti, il sanitario avrebbe perso il controllo della sua Jaguar per motivi da chiarire. (r. s.)

