Jafar Panahi è Palma d’Oro a Cannes 

Non poteva essere che così, il vincitore della Palma d'Oro della settantottesima edizione del Festival di Cannes, è stato il regista iraniano Jafar Panahi con “A Simple Accident”, miracolosamente presente al Grand Théâtre Lumière, lui che è sempre stato nei festival il cineasta dalla sedia vuota, quello perennemente assente. E questo in un Palmares molto equilibrato, ma anche pieno di coraggio: basti pensare al Premio speciale a “Resurrection” del regista cinese Bi Gan, un film monstre, onirico, su cui non aveva scommesso nessuno e anche all'esclusione della cinematografia Usa, in particolare “Nouvelle Vague” di Richard Linklater che aveva fatto un omaggio al cinema francese dedicando un intero film a Godard e non ha preso neppure una menzione.

Cannes premia invece con il Grand Prix, il secondo premio per importanza, il bergmaniano “Sentimental Value” di Joachim Trier, una bellissima e ruvida storia familiare di stampo teatrale in una casa di artisti del nord Europa. Attori straordinari, da Renate Reinsve a Stellan Skarsgård. Ex aequo poi per il Premio della giuria che va a “Sirat e “Sound of Falling”. Il primo è un film pieno di musica con la storia di Luis, bravo e solido padre che sta cercando la figlia di vent'anni. Si entra con questo film nel rumore più assordante di un rave nel deserto del Marocco e tra le persone più eclettiche possibile alle prese con tutto ciò che le possa stordire, mentre “Sound Of Falling” di Mascha Schilinski è un film opposto, difficilmente classificabile, ma pieno di suggestioni, poesia, estetica e mistero. Al centro di tutto la storia di quattro ragazze, Alma, Erika, Angelika e Lenka, appartenenti a epoche diverse, che nel corso di cento anni si muovono nella stessa fattoria tra mille poetiche suggestioni. Immagini straordinarie.

“O Agente Secreto” di Kleber Mendonça Filho fa invece doppietta: vince infatti per la regia e per il miglior attore, Wagner Moura. Di scena un thriller politico con un agente sotto copertura operativa pieno di impacci e umanità nel Brasile del regime dei Gorillas. Nadia Melliti è la miglior attrice per “La Petite Dernière” di Hafsia Herzi nei panni di Fatima, la figlia più giovane di una famiglia di immigrati algerini, che lascia il suo liceo in periferia del centro città per passare a una scuola di lusso. Per lei è guerra tra tradizioni familiari e nuovi codici di vita.

Ai fratelli Dardenne forse potrebbe andare stretta la miglior sceneggiatura per “Jeunes Mères” perché, almeno alla vigilia, erano tra i favoriti, ma sarebbe stato impossibile comunque non avere un premio con questa storia commovente che è un inno alla maternità.

Infine, una considerazione su “Fuori” di Mario Martone, l'unico film italiano in corsa, che purtroppo non ha vinto nulla. Tra le motivazioni che sono stato oggetto di commenti tra gli addetti ai lavori quella che è prevalsa su tutte è il fatto che tra i protagonisti del film, vero fondale di quest’opera, c'erano quegli anni Settanta italiani davvero troppo complessi e sicuramente poco conosciuti all'estero.

RIPRODUZIONE RISERVATA