Jada Pinkett Smith: «Cleopatra era nera» 

Una Cleopatra nera sbarca su Netflix e subito scoppiano le polemiche. Una docu-serie narrata e prodotta dalla moglie di Will Smith, Jada Pinkett, approderà il 10 maggio sulla piattaforma in streaming e il trailer diffuso online lascia pochi dubbi sulla tesi: l'ultima erede dei Faraoni d'Egitto era nera.

La serie “Queen Cleopatra”, interpretata da Adele James di “Casualty”, esplora la vicenda dell’amante di Giulio Cesare e Marco Antonio e approfondisce la storia poco conosciuta di un regno su cui, complice la versione hollywoodiana del 1963 con Liz Taylor e Richard Burton, hanno fatto ombra le love story con due degli uomini più potenti del tempo. «È una storia che risuona per ogni donna», proclama la voce narrante della Pinkett, mentre l'attrice che interpreta Cleopatra sottolinea che «non c'è Roma senza Egitto: la regina cerca di salvare il suo paese dalla distruzione».

Compaiono nel trailer alcune testimonianze di esperte: una di queste ricorda l'origine della regina nella famiglia del generale macedone Tolomeo al servizio di Alessandro Magno, ma un'altra la contraddice: «Mia madre diceva sempre: non badare a quello che ti raccontano a scuola. Cleopatra era nera».

L'etnia di Cleopatra è stata a lungo al centro di discussioni accademiche e l'uscita del trailer ne ha accese altre sul web: il documentario promuoverebbe l’afro-centrismo. Aggiunge la moglie di Will Smith: «Cleopatra è una regina di cui sappiamo molto, ma non la sua verità. È stata rappresentata come un essere sessuale, eccessivo e corrotto. In realtà era una stratega, un intelletto, una forza della natura».

RIPRODUZIONE RISERVATA