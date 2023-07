Jacopo Cullin si racconta a Villasimius 

Sarà l’attore e regista cagliaritano Jacopo Cullin il protagonista della seconda serata del Festival della Marina di Villasimius, che fino al 6 agosto vedrà alternarsi numerosi ospiti sul palco allestito nel piazzale del porto turistico della perla del Sarrabus.

Reduce dal successo della fiction di Rai Uno “Le indagini di Lolita Lobosco”, da un’interpretazione in “Esterno Notte” sul caso Moro, diretto da Marco Bellocchio, e dal tour di successo nei teatri sardi e italiani con il suo spettacolo “È inutile a dire” (che proseguirà il 3 agosto a San Gavino e il 12 a Lanusei), Cullin si aprirà al pubblico: racconterà come sono nati i celebri personaggi che lo hanno reso famoso e come e perché ha deciso di fare l’attore. Svelerà anche episodi inediti della sua carriera, che lo ha portato dal fare l’animatore nei villaggi vacanze fino alle interpretazioni in pellicole come “L’Arbitro” e “L’Uomo che comprò la luna”. L’appuntamento è per le 21,30. Cullin dialogherà con il giornalista Enrico Fresu.

