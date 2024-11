Jacopo Cullin ritorna a Cagliari «Come tradizione!» 

C’è ancora il Teatro Lirico di Cagliari sulla strada dello spettacolo “È inutile a dire!”, nato dalla penna di Jacopo Cullin nella seconda metà del 2018 e capace di registrare il costante tutto esaurito in ogni suo appuntamento.

Lunedì 6 gennaio 2025 alle 20.30 l’attore e regista cagliaritano porterà ancora una volta in scena le maschere di Signor Tonino, Salvatore Pilloni e Angioletto Biddi 'e Proccu, affiancato dall’attore, amico e rodata spalla Gabriele Cossu, con le musiche del trio guidato da Matteo Gallus al violino, con Riccardo Sanna alla fisarmonica e Andrea Lai al contrabbasso.

Un altro appuntamento a Cagliari, dunque, dopo le quattro serate consecutive dello scorso luglio, per quello che oramai si è consacrato come un classico della comicità isolana, capace di sbancare i botteghini in alcuni tra i teatri più importanti della penisola (l’Ambra Jovinelli di Roma, il Teatro Manzoni di Milano, il Teatro AncheCinema di Bari e il Teatro Gioiello di Torino) e sui palcoscenici più prestigiosi della Sardegna. «Eravamo convinti di aver finito un ciclo, ma la richiesta è talmente tanta, che abbiamo deciso di tornare in teatro», spiega Cullin: «iniziare l’anno con una risata è sicuramente il modo migliore e ormai sta diventando una tradizione come “Una poltrona per due”».

