Jacopo Cullin riparte questa sera dal Verdi di Sassari 

A 10 anni di distanza dalla prima edizione del 2013 e dopo l’ultima edizione del 2019 ritorna a Cagliari il festival “Musica tra le righe”, rassegna da camera e incontri con il pubblico, organizzato dall’associazione culturale Ponticello, con la direzione artistica di Giulio Biddau nelle sale di Palazzo Siotto. Sono 9 gli appuntamenti in calendario, a partire da domani, martedì, e fino al 5 dicembre. Il ricco programma prevede 3 recital per pianoforte, 2 concerti di musica da camera, 2 Liederabend, 1 mastrerclass di pianoforte e 1 concerto di musica da camera con il prossimo vincitore del Premio Giangrandi. Prima serata alle 20.30 con la pianista argentina Martha Noguera, impegnata in un concerto di musiche di Mozart, Beethoven, Chopin, Ginastera.

Il tour

Dopo la prima nazionale al Bifest, in cui la co-protgonista Paola Sini è stata insignita del premio Mariangela Melato come migliore attrice, “La Terra delle Donne” arriva in sala in Sardegna. Il tour farà tappa tappa a Samassi (oggi, Cinema Italia, ore 17.30), Uta (oggi, Cinema Vittoria, ore 20), Olbia (domani, Cineteatro Olbia, ore 19). Il tour si concluderà all’Ariston di Oristano mercoledì con la proiezione delle 20.00.

“È inutile a dire!”

Riparte oggi al Teatro Verdi di Sassari il tour di “È inutile a dire!", lo spettacolo di Jacopo Cullin, capace di registrare il sold out in ogni precedente appuntamento isolano. L’attore e regista cagliaritano, affiancato dall’attore, amico e rodata spalla Gabriele Cossu, sarà in scena mercoledì nel prestigioso Teatro Ambra Jovinelli di Roma, mentre sabato e domenica riabbraccerà il pubblico del Teatro Lirico di Cagliari.