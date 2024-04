Jacopo Cullin, appello per l’adozione dei cani 

Sorpresa al rifugio Tana di Bau a Sa Serrixedda. Nei giorni scorsi a trovare i cani ospiti nella struttura della Bau Club Onlus, è arrivato l’attore Jacopo Cullin fresco del grandissimo successo della serie di Rai 1 Lolita Lobosco dove interpreta il simpatico agente Lello Esposito.

Cullin si è intrattenuto con i volontari e non ha fatto mancare coccole a cuccioli e cani adulti. E dopo il suo post pubblicato sulla sua pagina Facebook, sono aumentate le richieste di adozione dei trovatelli.

«Ho fatto visita al Rifugio Bau Club» ha scritto Cullin, «ed era pieno di cani stupendi. Tra i tanti ho trovato questi cuccioli in cerca di casa». E poi l’appello, «se foste interessati a cani da guardia forse non è questo il caso, però fanno davvero molto ridere. Contattate questo numero di telefono 328 3661490». E in men che non si dica in tanti hanno seguito il suo consiglio. «La visita di Jacopo Cullin è stata davvero una grande sorpresa per tutti noi» commenta la presidente della Bau Club Elena Pisu, «e dopo il suo post ci hanno chiamato in tanti. Si è trattenuto con noi e si è divertito a conoscere i cuccioli e gli altri cani presenti».

Attualmente sono 180 i cani ospitati nel rifugio di Sa Serrixedda. In questi primi mesi dell’anno ne sono stati adottati già 33. Per poter portare a casa un cane le regole sono sempre le stesse che la Bau Club aveva quando gestiva il canile comunale quartese: si va la rifugio, si sceglie un cane, poi i volontari lo portano a casa del nuovo proprietario. Da qui parte un periodo di pre-affido che precede l’adozione vera e propria. I cani del rifugio non sono comunali ma sono tutti cani della Bau Club recuperati non solo a Quartu ma anche in altre zone.

RIPRODUZIONE RISERVATA