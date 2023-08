jacobs manca la finale 

Budapest. Solo una gioia nella seconda giornata dei Mondiali di atletica, il bronzo conquistato da Antonella Palmisano nella marcia. Vanno a vuoto i tentativi di Larissa Iapichino nel lungo dove la figlia d'arte si piazza quinta e chiude in lacrime, e quello, com'era prevedibile, di Marcell Jacobs nei 100 metri, dove l'olimpionico di Tokyo ha mancato l'ingresso in finale (dove poi l'oro l'ha vinto l'americano Noah Lyles) per quattro centesimi di secondo.

La delusione

Ha comunque avuto il merito di metterci la faccia e di presentarsi a questo Mondiale pur sapendo che le sue attuali condizioni non gli avrebbero permesso di esprimersi al meglio. Ha invece probabilmente pagato il logorio di una stagione per lui molto intensa l'iridato uscente Fred Kerley, che non ha dato seguito alle sue spacconate verbali e ha fallito, anche lui, l'ingresso in finale. Ed è proprio lui, più di Jacobs, il grande deluso di giornata. «È andata molto meglio di sabato - il commento di Jacob dopo la semifinale in cui è giunto quinto con correndo in 10”05 - sapevo che non era facile. Ci ho messo quello che potevo, però mi mancava gareggiare. Potevo stare a casa ma ho deciso di metterci la faccia, non ho paura di essere sconfitto e so che questo non è il mio valore. Stare tanto tempo senza gareggiare e fare il mondiale non era facile, ma torno in albergo soddisfatto anche se c'era la voglia andare in finale per un titolo che so essere mio. Fuori dalla finale per quattro centesimi? Se ci penso, un po' mi girano. Ora grande impegno con la staffetta». Proprio al quartetto, «in cui penso di correre in seconda frazione, dove penso di poter dare il meglio», l'azzurro affida le proprie speranze di riscatto.

Le lacrime

Che arriverà sicuramente, vista la sua giovane età, per Iapichino che però recrimina a lungo, dopo aver pianto subito dopo la fine della gara, consolata dalla vincitrice dell'oro, la serba Ivana Vuleta. Il rammarico deriva dal fatto che «ho sbagliato l'unica gara che non dovevo sbagliare: errare e' umano, ho voluto strafare: forse l'inesperienza, forse l'adrenalina. Tutto l'anno ho fatto gare giuste, poi arriva quella che vorresti fosse perfetta, ed è proprio quella che sbagli». Ha fatto notizia anche la sgridata di papà Gianni, suo allenatore, mostrata dalle telecamere durante la gara. «Lui sa come darmi la scossa - commenta Larissa - e poi noi abbiamo questo rapporto: i nostri confronti sono sempre accesi».

Le gare di oggi

Assente la sessione mattutina, oggi si assegnano quattro titoli: salto triplo maschile, lancio del disco maschile, 110 ostacoli e 100 metri piani femminili. Due azzurri impegnato nelle finali: Emmanuel Ihemeje nel triplo e Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli. Nelle semifinali dei 400 ostacoli attesa la prova di Alessandro Sibilio mentre nelle batterie dei 400 ostacoli femminili correrà la primatista azzurra Ayomide Folorunso). A caccia della qualificazione Roberta Bruni nel salto con l’asta.

RIPRODUZIONE RISERVATA