Jacobs in Florida: voglio vincere ancora 

«Sono felice di annunciare che il mio nuovo allenatore è Rana Reider. Mi allenerò principalmente in Florida, a Jacksonville, con atleti di livello mondiale come Andre De Grasse, Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani-Brown e Marvin Bracy». Lo annuncia Marcell Jacobs, campione olimpico dei 100 a Tokyo, pochi giorni dopo la separazione dal suo storico coach, Paolo Camossi.

La scelta

«Avevo detto che la decisione sarebbe stata rapida, anche perché i mesi che mi separano da Parigi 2024 non sono molti e voglio sfruttarli al massimo per ritrovare la piena forma fisica», prosegue Jacobs nella sua dichiarazione, «mi allenerò principalmente in Florida, a Jacksonville, con atleti come Andre De Grasse, Trayvon Bromell, Abdul Hakim Sani-Brown e Marvin Bracy! Ho un grande obiettivo: tornare a far sventolare la bandiera italiana il più in alto possibile alle Olimpiadi di Parigi». «Ringrazio la Fidal, il Coni e le Fiamme Oro - aggiunge l'olimpionico azzurro - per avermi dato piena fiducia anche in questa occasione. Cambiare a volte è necessario. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con me, in particolare coach Camossi». La conclusione: «A Roma mi sono trovato benissimo, adesso mi impegnerò al massimo, come sempre, per tornare a dare agli italiani le emozioni che hanno vissuto a Tokyo 2020».

