Jacobs, che fai? Ultimo in finale Furlani, che volo 

Un debutto senza squilli, e di sicuro non quello che Marcell Jacobs sperava. Dopo esser uscito da un periodo di infortuni, il campione olimpico di Tokyo ha corso i suoi primi 100 della stagione a Turku, in Finlandia, e non è andato oltre un 10''30 ottenuto in batteria e poi peggiorato in finale, dove il 10''44 lo ha relegato in ultima posizione. Serata positiva invece per Mattia Furlani, che si è imposto nella gara del lungo con 8 metri e 11.

Jacobs, ancora alla ricerca della migliore condizione, non fa meglio di 10"30 nella tappa Gold del Continental Tour in Finlandia: per lui finale centrata con l'ultimo tempo a disposizione e poi chiusura all'ottavo posto nel turno decisivo con il tempo di 10”44, rialzandosi nella seconda parte di gara. Non la migliore giornata per il velocista delle Fiamme Oro che non riesce mai a trovare le sensazioni giuste. Nel primo round (vento +0.7) è discretamente efficace nei primi venti-trenta metri ma presto gli avversari scappano via e nella fase lanciata non è competitivo come vorrebbe. Il crono gli basta comunque per superare il primo turno, comandato dal britannico Romell Glave in 10”12 (+1.7). Poco più di un'ora dopo, scatta dai blocchi con un tempo di reazione esemplare (0.100) ed è sospinto da una brezza a favore di +1.0 ma l'azione si esaurisce presto e l'azzurro non è mai realmente dentro la gara. Vince Glave in 10”08 davanti al canadese Jerome Blake (10.09).

Venerdì ci sarà subito la possibilità di riscattarsi: allo stadio dei Marmi di Roma in occasione dello Sprint Festival, Jacobs è nuovamente atteso a un doppio appuntamento, alle 19.25 e alle 20.35.

Che salto

Ancora una vittoria per Mattia Furlani. Il campione del mondo indoor di salto in lungo si impone a Turku con 8,11 (+0.9). L’azzurro delle Fiamme Oro guida la gara fin dal primo turno (8,02) e poi allunga al quinto ingresso in pedana. Furlani batte l’australiano Liam Adcock (8,05) che lo aveva superato al Golden Gala Pietro Mennea e si lancia verso gli Europei a squadre di Madrid.

