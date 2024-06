Jacobs & C.: un’Italia da 10 e lode 

Roma. La velocità regala la doppia cifra all'Italia nel medagliere. Sono dieci i metalli in totale dopo due giorni di Europei a Roma con una serata che si chiude nel modo più dolce: ovvero con gli ori di Lorenzo Simonelli nei 110 ostacoli e poco dopo con quello del campione olimpico di Tokyo, Marcell Jacobs, nei 100. Ma nella stessa gara c'è spazio anche per l'argento di Ali, il secondo dopo quello di Mattia Furlani nel lungo. E poi un super Leonardo Fabbri, oro nel peso e il bronzo Fortunato della 20 km di marcia maschile (dopo oro e argento femminile). Sei le medaglie in una sola giornata, con 3 ori azzurri in 42 minuti, un qualcosa mai successo prima nella storia dell'atletica italiana.

La velocità

Ma i riflettori sono comunque tutti per Marcell che due anni dopo Monaco si conferma campione d'Europa dei 100 metri e lo fa con il tempo di 10”02. Non scende ancora sotto i 10”, ma è comunque la miglior prestazione della stagione: a 57 giorni dall'eventuale finale di Parigi (il 4 agosto allo Stade de France), Jacobs - seppur senza grandissimi avversari - ha risposto presente davanti al suo pubblico. Eppure Marcell si aspettava di «correre più forte». Vistosa, invece, la zoppia alla fine della corsa, ma che non preoccupa per ora l'azzurro. «Ho avuto un po' di affaticamento al polpaccio, ho sentito che si iniziava a chiudere un pochino: ma l'importante è uscire da qui da campione europeo. Ora lo tratto per poter essere pronto per la staffetta». La festa tricolore, poi, si completa con l'argento di Ali in 10.05. Mentre prima della doppietta nei 100 m a esultare all'Olimpico è stato Lorenzo Simonelli che nei 110 ostacoli piazza un 13”05 per un tempo da medaglia olimpica a Parigi. Il 22enne romano distrugge il primato italiano assoluto, registrando il secondo posto delle graduatorie mondiali 2024 alle spalle solo di Grant Holloway (13”03). Un titolo storico, 55 anni dopo Eddy Ottoz.

I concorsi

Il metallo più prezioso se lo era caricato sulle spalle già Leonardo Fabbri. Il lanciatore fiorentino è riuscito a gettare il suo peso a 22,45 metri, una misura che gli permette di mettersi in testa la corona di campione d'Europa precedendo il croato Mihaljevic e il polacco Haratyk, a completare il podio. «Ora però voglio battere gli americani, in una grande gara. E ancora non sono al top, devo continuare a lavorare e avere fiducia», dice Fabbri, vicecampione del mondo in carica, alludendo anche ai Giochi di Parigi. È invece un salto d'argento quello che vede protagonista Mattia Furlani, 20 anni e un futuro luminoso davanti. La misura arriva subito, al primo tentativo, da 8,38 metri che vale il record mondiale under 20, migliorando di due centimetri il primato, già suo. Si arrende solo al greco Miltiadis Tentoglou, campione olimpico in carica, che salta per due volte a 8,65. Un altro sorriso arriva invece con la marcia. Dopo la doppietta firmata Palmisano-Trapletti, ecco un'altra gioia in un Europeo sempre più a tinte azzurre. Stavolta a salire sul podio è Francesco Fortunato; per il marciatore di Andria arriva un bronzo, dietro l'oro Karlstrom e l'argento McGrath, ottenuto con la miglior prestazione stagionale in 1.19’54", e un sorriso sul traguardo a sventolare la bandiera italiana che la dice lunga sul reale valore di questa medaglia.

