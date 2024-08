Jacobs a testa alta 

Parigi. Marcell Jacobs è solo quinto ma con onore nella sua seconda finale dei Giochi, questa volta in uno stadio stracolmo, ribollente di passione ed entusiasmo. Correre veloce come mai aveva fatto quest'anno, in 9"85, non basta all'italiano per salire sul podio dei 100, tantomeno per confermarsi campione olimpico. Così, dopo aver abdicato, lascia mestamente la pista dello Stade de France toccandosi più volte dietro la coscia sinistra. A vincere è stato il suo rivale più accreditato, in quanto campione mondiale in carica, Noah Lyles 9"79, al fotofinish (5 millesimi) su quello che finora a Parigi aveva corso meglio, ovvero il giamaicano Kishane Thompson. Bronzo l’altro americano Fred Kerley in 9”81. L’ultimo (Oblique Seville) corre in 9”91. Marcell ha poi cercato di tranquillizzare tutti dicendo che «è solo un crampo, sarò a posto per la staffetta».

Preoccupazione

In precedenza la giornata dell'atletica azzurra non era stata troppo favorevole per via delle notizie sullo stato di salute di Gianmarco Tamberi. Le ha diffuse il diretto interessato, che si stava allenando nel centro tecnico di Formia e avrebbe dovuto essere da oggi a Parigi. Invece prima «una fitta lancinante al fianco» e poi la scoperta di un probabile calcolo renale e la febbre a 38,8 lo hanno costretto a rimandare la partenza. Non è certo un buon viatico per Gimbo, in queste ore costretto a letto. Ma lui ha giurato che sarà comunque, in pedana e a ogni costo, in vista delle qualificazioni dell'alto di mercoledì prossimo, dalle 10.05. E a proposito, nella finale di questa gara al femminile, spettacolo vero per il duello fra l'ucraina primatista mondiale Yaroslava Mahuchikh e l'australiana Nicola Olyslagers, oro e argento, con l’altra ucraina Iryna Gershchenko bronzo a parimertito con l’altra australiana Eleanor Patterson.

Le altre gare

Nelle altre finali non ci sono italiani ma ci sono tre qualificazioni alle finali e una per le semifinali.

Nel lungo, il 19enne argento mondiale indoor Mattia Furlani salta 8,01 al primo salto (vento +0,1) ed è sesto con il pass per la finale. Nel martello, la campionessa europea di Roma Sara Fantini è ottava con 72,40 al primo lancio. Bene Lorenzo Simonelli che passa il turno nei 110 ostacoli, secondo nella propria batteria con 13”27 (+0,3) senza forzare. In serata, nelle semifinali dei 1500, passa un grande Pietro Arese, (3’33”03), restano fuori Federico Riva (3’35”26) e Ossama Meslek nonostante un super 3’32”77.

