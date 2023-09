“Jack to the future” la festa di Devecchi 

Sassari. Tre Dinamo più una, il team di Jack Devecchi che ha richiamato Travis Diener, Stipcevic, Easley, Pinton, Sacchetti, D'Ercole e due che a Sassari ci vivono, Chessa e Vanuzzo. Stasera alle 20.30 il PalaSerradimigni accoglie gratuitamente i tifosi nell'evento “Jack to the future”. Saranno presentate le tre squadre: la maschile, che martedì a Nuoro ha inaugurato le amichevoli battendo Torino 94-73, la squadra femminile e quella di basket in carrozzina. Tutte e tre nella massima serie. Tutte e tre nelle coppe europee. Un record per il basket italiano. Non solo presentazione ma anche una gara di esibizione tra i biancoblù di Bucchi, che nel fine settimana saranno impegnati col City of Cagliari, e il Team Jack. Un'occasione per celebrare il ritiro di Devecchi, ora Club Manager, dopo oltre 800 gare con Sassari.

Carangelo europea

Mentre le Dinamo Women proseguono con la preparazione, il play e capitano Debora Carangelo è protagonista con la nazionale agli Europei 3x3 in svolgimento in Israele. La cestista di Maddaloni, che gioca insieme a D'Alie, Madera e Spreafico, ha conquistato i quarti di finale battendo nella pool B la Germania 17-10 e le padrone di casa d'Israele 22-18. Questo pomeriggio la sfida contro la Spagna che vale la zona medaglia. ( g.m. )

