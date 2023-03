«Jacarande potate prima della fioritura» 

Gli operai del verde pubblico sono entrati in azione di mattina presto, completando il lavoro a tempo di record. La robusta potatura della jacarande in via Milano però non è piaciuta a tutti. E subito sono scattate le proteste.

«Jacarande completamente spoglie potate selvaggiamente in primavera», denuncia Valerio Piga, ambientalista e componente dell’associazione Difensori della natura, che poi si chiede: «Con quale criterio l’amministrazione comunale e con quale programmazione abbia previsto uno scempio del genere?». A preoccupare l’ambientalista il fatto che le operazioni di potatura non sembrano concluse. «Al momento sono una trentina le piante toccate – dice -, ma a quanto pare i lavori continuano e si prevedono altre potature selvagge in tutta la via».

Secondo Piga si sarebbero sbagliati completamente i tempi dell’intervento. «Il momento migliore per potare gli alberi di jacaranda è in inverno – sono le sue parole -. La pianta comunque non necessita di cure meticolose per poter crescere. Per tre settimane, dall'ultima decade di maggio alla prima decade di giugno, le strade si colorano di lilla. Potare le piante mentre si sta preparando la fioritura è un tragico errore. Ma veramente ce n'era bisogno?».

