Jacarande potate prima della fioritura 

Il primo ad aver puntato il dito contro l’amministrazione, colpevole di aver potato circa trenta jacarande in via Milano, nei giorni scorsi, è stato l’ambientalista Valerio Piga dell’associazione Difensori della Natura. In poche ore la polemica ha fatto il giro della città, come manifestato anche dall’associazione Donne Ambiente, che accusa la Giunta Truzzu di «incoerenza perché da un lato incarica un grande architetto di progettare un giardino in via Roma, mentre dall’altro attiva le motoseghe per mutilare le jacarande in varie zone della città».

Il vicesindaco e assessore al Verde, Giorgio Angius, però, rassicura tutti: «Le piante erano malate, abbiamo ricevuto tante segnalazioni dai residenti e operato secondo le linee guida degli esperti».

Tempi sbagliati

Per le associazioni, però, si tratta di un intervento drastico e avvenuto fuori tempo. «Al risveglio della primavera, ad appena due mesi dalla fioritura, subiscono la mutilazione e vengono così esposte a cadute in testa ai cittadini», attacca Lidia Frailis di Donne Ambiente, che ricorda come questa pianta, originaria dell’Argentina, unisca idealmente la terra di Papa Francesco con la città di Cagliari.

«Crea un ponte di bellezza e fratellanza della basilica di Bonaria. Ci uniamo, insieme a tanti altri cittadini contro le motoseghe dell’amministrazione che arriva all’insipienza di mutilare le jacarande a pochi mesi dalla fioritura. Ci dicono gli esperti che le “potature” in primavera sono inutili e anche peggio, dannose per la salute degli alberi e ancora di più dei cittadini».Il concetto lo ribadisce Valerio Piga, che non vuole rinunciare alla magia di vedere le strade della città colorate di lilla. «Non capisco quale sia il criterio adottato per questo intervento, perché è uno scempio. Si continua con le potature selvagge non solo in via Milano, ma in tutta la città. Le jacarande andrebbero potate d’inverno e non durante la fioritura».