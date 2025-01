Jacarande anche nel parco 

Qualche passante ha già notato gli operai al lavoro, la forma degli scavi non lascia dubbi. Arriveranno nuovi alberi in via Verdi. «Si tratta di sette jacarande», svela in anteprima l’assessora al verde Roberta Argiolas. Il marciapiede infatti è abbastanza largo da ospitare queste piante che hanno una vasta chioma e che abbelliranno anche il parco fluviale i cui lavori dovrebbero terminare nei tempi previsti. «Portiamo avanti il nostro programma di piantumazione», conclude l’assessora.

