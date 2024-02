j24, vigne surrau pigliatutto a olbia 

Fine settimana ricco per i velisti sardi. Venticinque giovani timonieri della classe Optimist, sempre vivace e numerosa, sono stati impegnati con il tecnico della Nazionale Marcello Meringolo in un raduno organizzato allo Yacht Club Alghero. Il prossimo weekend, a Cannigione, ci sarà invece il Raduno della Foil Academy per avvicinare al mondo delle “barche” volanti” tanti ragazzi.

Nella costa opposta l’agguerrita flotta dei J 24 era ospitata alla Lega Navale Italiana di Olbia per la prima tappa del Campionato Zonale. Qualche problema per il leggero vento ballerino, ma tre prove portate a termine. In testa con tre primi l’equipaggio del CN Arzachena Vigne Surrau con al timone Aurelio Bini, secondo posto per 12.1 di Gianluca Manca del CN Arbatax e terzo posto per Aria della Lega navale Olbia con al timone Marco Frulio.

A Calasetta la LNI del Sulcis ha organizzato lo zonale per la classe Aero, singolo di nuova generazione con ancora pochi atleti. In tutto 10 ragazzi divisi in due categorie diverse, quasi tutti della Lega navale del Sulcis hanno portato a termine quattro prove con vento leggero da Nord Ovest. Nella categoria vela 5, primo Enrico Loi della lega Navale di Cagliari seguito da Chiara Sussarello e Lidia Farci della L.N Sulcis. Nella vela 7 Filippo Vincis ha preceduto Alice Sussarello e da Gianluca Barabino tutti della locale Lega Navale.

