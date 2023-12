Ivano Argiolas ospite di “Unione Cult” 

Sabato con L’Unione Sarda esce il libro di Ivano Argiolas (foto) “Paura di guarire”, una storia autobiografica sul mondo della talassamia in Sardegna. E l’autore questo pomeriggio racconterà la sua opera ai microfoni della trasmissione “Unione Cult” in onda come ogni giovedì su Radiolina.

Come sempre a condurre il programma ci saranno i giornalisti de L’Unione Sarda Francesca Figus e Francesco Abate. La puntata è anche un podcast sull app Unione Cult e sul sito della radio.

RIPRODUZIONE RISERVATA