Ivano Argiolas lascia il Consiglio comunale 

Ivano Argiolas si è dimesso da consigliere comunale del gruppo “Pauli Monserrato – La Svolta”. L’esperienza in Consiglio dunque si è conclusa. «Lascio spazio a chi mi subentrerà (Diego Portas, dello stesso gruppo, nda) ed esprimerò diversamente e liberamente la mia sensibilità politica», dice: «Credo sia una questione di coerenza e rispetto agli elettori. Ringrazio la mia capogruppo Valentina Picciau e il collega Andrea Zucca per quanto hanno fatto per me, tutto il Consiglio, la Giunta e gli elettori che nel 2019 mi hanno votato».

