Ivano Argiolas: l’ambasciatore dei talassemici sardi 

Quando si dice della precarietà dell’esistenza spesso si scomoda l’immagine di un filo rosso. A questo filo rosso è aggrappata la vita, appunto, di ciascuno di noi. Ma nel caso dei talassemici, o affetti da anemia mediterranea (malattia del sangue ereditaria molto grave causata da un difetto genetico che provoca la distruzione dei globuli rossi), il filo rosso si trasforma in qualcosa di più concreto, come la cannula della trasfusione di sangue. Una necessità, spiegano i medici, per arginare la mutazione dei geni che controllano la produzione di una delle due proteine che costituiscono l’emoglobina, il mezzo di trasporto dell’ossigeno nel sangue. Diffusa soprattutto nelle aree che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, l’anemia mediterranea, in Italia ha la maggior incidenza proprio in Sardegna. Cosa significa essere talassemico ce lo racconta Ivano Argiolas nel suo libro “Paura di guarire” in edicola da domani con il nostro quotidiano, L’Unione Sarda, a soli 5,50 € oltre il prezzo del giornale.

Sincerità

Un’autobiografia sincera, delicata, emozionante e che ha il pregio di non indugiare mai nel vittimismo. Dai giochi pretesi di un bambino tra una trasfusione e l’altra, al volo verso New York dove Argiolas si presta a una sperimentazione di trapianto. Lo fa per la sua vita e per tutti quelli che sono affetti da una malattia genetica ancora non del tutto esplorata: accerchiata ma non vinta. Ivano racconta la propria vita attraverso “viaggi della speranza”, nel suo essere portatore ed esempio di passioni sane. Pagina dopo pagina si resta ammirati dalla sua forza nel pretendere per sé passioni tutte, sentimenti tutti, socialità tutta.

Umanità

Leggere “Paura di guarire” è come raccogliere l’atto di generosità offerto da Argiolas che non tralascia i particolari più intimi della sua esistenza per invitarci a non distogliere lo sguardo da questo spicchio di umanità, ancor di più in concomitanza delle festività del santo Natale.

Ivano Argiolas, cosa significa aver “Paura di guarire”, che può apparire come un controsenso.

«In certi momenti della mia vita ho convissuto con la paura, come capita a chiunque. Negli anni questo sentimento era associato alla morte, sono nato nel 1974 e a quei tempi la prognosi per un talassemico era chiusa, non lasciava scampo. Ero talmente convinto di morire giovane che su questo ho basato la mia esistenza. “Perché devo studiare?”. “Perché mi devo impegnare”. “Perché devo fare…”. Ecco ho vissuto con lo spirito di chi non ha orizzonte. Accade, poi, che si apre uno spiraglio grazie anche al professor Renzo Galanello, che è stato un eccellenza in questo campo. Quando ho capito di aver fatto una scommessa sbagliata con me stesso e con il destino mi sono ritrovato impreparato a vivere la vita che si allungava».

Fase superata?

«Faccio un passo indietro. Nel 2013, in accordo, con Galanello, mi candido alla terapia genica da adulto, avevo 39 anni, per testare su me stesso questa terapia che prima aveva visto come cavie solo i topolini. A New York la paura di morire scompare, trasformata in paura di guarire».

La terapia ha funzionato?

«Su di me, no. Però mi ha ulteriormente aiutato a completare il cambiamento iniziato nel 1995 quando sono sopravvissuto a un terribile scompenso cardiaco. Allora avevo 20 anni e ho creduto fosse arrivato il mio momento, miracolosamente l’ho superato e ho iniziato ad avere una prospettiva diversa».

Qual è stato il cambiamento più visibile?

«L’impegno».

La sua vita da talassemico?

«Intanto sono cresciuto con i miei nonni, per lo più lontano dai miei genitori. Vivere la malattia vuol dire fare i conti con il dono degli altri. Noi viviamo grazie alla sensibilità di chi dà il proprio sangue. Tanto è vero che moltissimi di noi “restituiscono” ciò che ricevono con il volontariato. E naturalmente c’è il filo rosso che mi lega alla sacca di sangue e mi tiene ancorato alle radici sarde».

Lei è alla soglia dei 50 anni, un primo bilancio.

«Ricco e positivo. Una vita (quasi) normale. Riesco a fare più o meno tutto: è una grande conquista che ho imparato a non dare per scontato».

Nel suo libro c’è poi la prefazione di Francesco Abate. Scrittore e giornalista de L’Unione Sarda.

«Mi ha fatto un grande regalo. Ha individuato un aspetto al quale noi malati cronici siamo molto legati: l’affetto ai nostri medici, infermieri, personale sanitario. E mi ha emozionato quando ha scritto: “Vorrei che invecchiasse, Ivano Argiolas”. Un insegnamento».

Lei è impegnato nel sociale, in politica, nel volontariato. I prossimi traguardi?

«Mi piacerebbe incidere politicamente su questioni che riguardano la qualità della vita dei cittadini sardi. Ma non solo. L’ente benefico Renzo Galanello a.p.s. sta lavorando per diventare una Accademy. Anche grazie all’Accademy diventeremo una Fondazione con l’obbiettivo di costruire un Campus che possa ospitare pazienti talassemici in età geriatrica e offrire loro conforto e cure personalizzate in un luogo protetto. Una specie di casa di riposo per coloro che sono soli e devono fare i conti con una salute precaria».

Oggi ha ancora paura di guarire?

«Decisamente no».

