Ivanna e Miriam, la luce oltre la guerra 

«Io e il mio fidanzato» racconta Ivanna, «avevamo affittato un piccolo appartamento e contavamo di trasferirci in Italia dopo quattro anni, una volta finito gli studi». E di raggiungere la mamma che qui a Quartu fa la badante. Ma i piani cambiano, drasticamente. «Il 24 febbraio scoppia la guerra, abbiamo avuto paura per la nostra vita e per quella della bambina che aspettavo, così sono andata via». Il suo amore però è rimasto lì. «Purtroppo gli uomini non possono lasciare il Paese durante la guerra. Lui non ha nemmeno visto sua figlia che poi è nata qui a Quartu. Io spero soltanto che prima o poi potremmo rivederci. Qui stiamo bene anche se per me è un mondo nuovo. Siamo stati accolti con grande calore. Sento però la nostalgia di casa e appena sarà possibile torneremo».

«Ero incinta della mia bambina» ricorda, «ho avuto tanta paura e mi sono detta che da lì, per salvarci, dovevo andare via subito». E così ha fatto. Adesso Ivanna è a Quartu e la sua esperienza l’ha raccontata agli studenti del liceo scientifico Brotzu assieme ad altre ragazze ucraine e afghane, nell’ambito del progetto “Oltre la guerra, c’è la vita”, dell’associazione Arcoiris Promozione Sociale, inserito nei progetti di coesione sociale finanziati dal Comune. Quattro giovanissime ragazze ucraine e afghane hanno raccontato la vita nei lori paesi, andando oltre le dinamiche della guerra e della violenza.

Un boato fortissimo, la paura, la voglia di scappare. Ivanna Hubeliuk 18 anni, se lo ricorda bene quel giorno di marzo dello scorso anno. La guerra in Ucraina era scoppiata da una settimana ma così vicina forse non l’aveva ancora sentita. Viveva con il suo fidanzato vicino a una base militare quando una bomba esplose a un chilometro da casa sua.

Le storie

In fuga dall’Ucraina

Terrore in Afghanistan

Miriam Totankhail, anche lei 18 anni, timida e silenziosa, è fuggita invece dall’Afghanistan. «Sono di Kabul e sono arrivata da un anno e mezzo» dice, «sono dovuta fuggire per colpa dei talebani, criminali che dicono di essere fedeli alla religione musulmana ma che invece non lo sono affatto». Il giorno in cui la libertà viene spazzata via in un attimo se lo ricorda bene. «Ero appena tornata da scuola, era domenica del 15 agosto 2021. Dopo un po’ ho sentito del loro arrivo nel palazzo presidenziale. Avevamo molta paura perché miei zii lavoravano lì e non sapevamo se fossero al sicuro. E poi il rumore degli elicotteri in volo, la paura nell’aria».

Fino alla fuga. «Siamo partiti con un aereo militare, eravamo in 100, tutti pigiati e seduti sul pavimento di ferro». Poi l’arrivo a Roma e adesso la nuova vita a Quartu. «Una vita diversa, un mondo diverso. Le ragazze che escono la sera senza paura, il modo di vestirsi. Di casa mi manca molto il ramadan quando dopo mezzanotte ci riunivamo per l’interruzione del digiuno e mi mancano l’hennè con le mie cugine , le feste con i parenti». Adesso Miriam va a scuola al Brotzu «ho tanti nuovi amici e sento che, oltre la guerra, c’è la vita». Sia Miriam che Ivanna frequentano Arcoiris e stanno facendo i corsi formativi per diventare mediatrici culturali.

Norges e Laila

Norges e Laila una 16 l’altra 14 anni, sono più piccole e sono anche loro afghane. Adesso vanno a scuola e vivono la loro nuova vita oltre la guerra. «Raccontano che all’arriva dei talebani a Kabul hanno avuto molta paura», dice la loro tutor Sarah Hourani. «Qui non avevano nessuno ma sono state accolte nel centro di prima accoglienza vicino a piazza IV Novembre».

Arcoiris, come spiega il presidente Dino Pusceddu, «sta portando avanti anche tanti altri progetti. L’associazione ha partecipato al bando di coesione sociale, esteso a gruppi informali giovanili e abbiamo invitato i giovani a proporre idee ed è così che è nato anche “Oltre la guerra, c’è la vita”».

