13 agosto 2025 alle 00:33

Ivan Mameli, il coraggio di non candidarsi 

La rediviva Provincia e il suo destino, anche oltre il confronto per la presidenza, animano il dibattito politico. Ivan Mameli, sindaco di Bari Sardo, 2985 preferenze alle ultime regionali, indicato dal tavolo regionale del centrodestra come candidato, ha ringraziato centrodestra e le forze indipendenti per la fiducia accordatagli ma ha fatto un passo di lato, per coerenza, altruismo e carichi di lavoro. «Ben disposto a dare una mano e sostenere una persona di indubbia capacità. Chi nel proprio paese stia dando risultanti importanti. L’ente da prendere in mano è in deficit di fondi e di personale, serve una persona capace di dare risposte in tempi rapidi e fulminei. Vogliamo un nome unitario metta d’accordo tutti senza lasciare nessuno per strada». Matteo Stochino, protagonista di una lunga battaglia legale con Ivan Puddu per la segreteria del Pd e presidente del Consiglio comunale di Lanusei, invita a una riflessione: «Serve un confronto, oltre la rincorsa ai voti, si moltiplicano le voci e le manovre in vista delle prossime elezioni provinciali. Candidature, alleanze, accordi dell’ultima ora: un frenetico gioco di equilibri che sembra avere come unico obiettivo il maggior numero di voti possibile, dimenticando però la domanda fondamentale: cosa si vuole fare della Provincia? È un vuoto politico evidente. Non emergono proposte organiche, strategie, visioni di sviluppo territoriale. Non si discute di pianificazione, di servizi, di infrastrutture, di programmazione economica. I candidati vengano nei consigli comunali».

