«Iv col centrosinistra se non si fa dettare la linea da Travaglio»  

Il Campo largo deve sbrogliare il centro. Dove c'è Matteo Renzi, che vorrebbe entrare nella coalizione ma M5S e Avs non lo vogliono. E dove c'è Carlo Calenda che non sa se entrare, anche se non deve superare veti. Senza considerare il fatto che Renzi e Calenda, quando possono, non se le mandano a dire.

Le elezioni in Liguria si prospettano come una prova di tenuta dell'alleanza progressista, che pure è già in campo per le altre regionali di autunno, quelle dell'Emilia Romagna e dell'Umbria. Con vena polemica, Matteo Renzi l'ha messa così: «In queste settimane abbiamo tolto tutti gli alibi dal campo, sparecchiato la tavola da tutti i pregiudizi e fatto un lavoro faticoso ma certosino per impostare il futuro». Per esempio, gli era stato chiesto di far uscire Iv dalla giunta di Genova, che è di centrodestra, e lui ha risposto: «Si può fare». Ma su Italia viva restano i veti di pentastellati e sinistra. Per Renzi «adesso la partita è semplice. Se la linea nel centrosinistra la dà il Pd con Elly Schlein (nessuno metta veti, si costruisca un'alternativa al governo Meloni/Salvini), noi ci stiamo e siamo decisivi. Se la linea nel centrosinistra la dà il Fatto Quotidiano con Marco Travaglio (veto contro il centro, si riavvicinino i grillini alla destra), noi non ci stiamo».

Poche righe che vogliono lusingare Schlein, riconoscendola quale federatrice dello schieramento alternativo alla destra, ma anche sfidarla: vediamo se impone la sua linea o se cede alle richieste di chi non vuole Iv. Calenda intanto ha lasciato in sospeso la decisione sul sostegno all'ex ministro Pd Andrea Orlando per la guida della Liguria: «Non ho pregiudizi su Orlando - ha detto - ma mentre nelle altre due regioni», ossia Emilia e Umbria, «ci sono candidati riformisti, nel caso della Liguria veniamo da mesi in cui la sinistra l'unica cosa che ha fatto è usare le inchieste per attaccare gli avversari. Prima viene il programma e poi vengono i nomi».

