Iv: «Calenda ci ha escluso». Azione: «Falso» 

Nei giorni scorsi una bordata sulla Coalizione sarda è arrivata da Maria Elena Boschi (Iv): «Todde è una candidata che ha convinto. Quando lo scarto è di tremila voti di differenza, il candidato ha un suo peso. Se guardiamo al nostro fronte, quello più legato al centro, non ha premiato l’arroganza di Calenda che ha voluto tener fuori Italia Viva. Se ci fosse stata un lista di Italia Viva con ogni probabilità, Soru avrebbe fatto la soglia del 10 per cento per entrare in Consiglio. Quindi, ha avuto un peso tener fuori Italia Viva». Ma in Sardegna Giuseppe Luigi Cuccu, segretario di Azione, replica: «L’onorevole Boschi afferma incautamente che Calenda aveva messo il veto su Italia Viva per la partecipazione alle elezioni regionali. Aggiunge anche che con la lista di Italia Viva Renato Soru avrebbe raggiunto il 10%. Non vi è nulla di più falso». E ancora: «Azione – spiega Cucca – non ha messo veto alcun su chicchessia. Il problema vero è che Italia Viva non era in condizione di reperire i numeri necessari per fare liste proprie e, infatti, aveva chiesto ospitalità per qualche candidatura prima ai rappresentanti politici di una lista civica, poi allo stesso Renato Soru che, tuttavia, aveva declinato l’offerta a causa delle perplessità manifestate da una forza politica della sua coalizione. Fu a quel punto – conclude il segretario di Azione – che manifestai a Renato Soru la disponibilità di ospitare nelle nostre liste gli aspiranti candidati di Italia Viva, compresa la segretaria regionale. Tale disponibilità venne anche resa pubblica. Tuttavia, nessuno si fece avanti per candidarsi e la vicenda ebbe termine».

