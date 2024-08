Ius scholae, Tajani cerca la sponda di Cl 

Sempre più frontale lo scontro tra Lega e Forza Italia sullo ius scholae. Incalzato dai cronisti all’arrivo al Meeting riminese di Cl, Antonio Tajani puntualizza: «Non impongo niente a nessuno, ma non voglio neanche che nessuno imponga qualcosa a me, quindi sono libero di parlare». Insomma la Lega è avvisata. E il partito di Salvini nel pomeriggio rilancia sui social un video di Silvio Berlusconi che, ospite di Fabio Fazio, diceva no allo ius soli e in parte allo ius scholae, per paura di invasioni di migranti in Italia. Chiosa leghista: «Ascoltate le parole inequivocabili del grande Silvio».

L’inno di Mameli

Una mossa che spiazza Fi. In molti nei padiglioni del Meeting lo definiscono un colpo basso ed eccessivo e Tajani replica secco: «Credo di conoscere bene il pensiero di Berlusconi e non credo che Berlusconi debba essere utilizzato per fare polemiche politiche». E mentre Gianfranco Fini a 15 anni dalla sua apertura ribadisce il sì allo ius scholae («Sulla cittadinanza io non ho cambiato idea e confermo tutto quello che dicevo allora») dal palco del Meeting Tajani cerca una sponda con i cattolici di centrodestra. «Essere italiano, essere europeo, ed essere patriota non è legato a sette generazioni, ma a quello che sei tu», scandisce. E insiste su formazione, identità e cultura, perché se «accetti di essere europeo nella sostanza, sei italiano ed europeo». E poi: «Io preferisco quello che ha i genitori stranieri e canta l’inno di Mameli all’italiano da sette generazioni che non lo canta».

«Non è nel programma»

La platea applaude e l’obiettivo di distinguersi - come forza moderata e cattolica - rispetto alla destra sovranista e anti migranti sembra centrato. Ma sia chiaro: «Io ho tanti difetti, ma la lealtà è uno dei pochissimi pregi che ho», perciò «il governo può dormire sonni tranquilli. FI è parte integrante del centrodestra e vogliamo allargare i confini per far avere più voti al centrodestra». Ma oltre che dalla Lega anche da FdI arriva il gelo: lo ius scholae non è nel programma e rischia di «creare confusione nella maggioranza».

RIPRODUZIONE RISERVATA