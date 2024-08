Ius Scholae, scontro Lega-Forza Italia 

Forza Italia apre a una riforma della legge sulla cittadinanza e si infiamma lo scontro in maggioranza. A dare il via alle ostilità è una nota ufficiale della Lega, pubblicata sui social con tanto di fotomontaggio che ritrae accanto, appaiati sul tema, il segretario azzurro Antonio Tajani e la leader del Pd Elly Schlein. «La legge va benissimo così - scrive via Bellerio - e i numeri lo dimostrano, non c'è nessun bisogno di Ius Soli o scorciatoie». Un post che non va per niente giù agli alleati. Che reagiscono con Raffaele Nevi: «Siamo contrari allo Ius soli ma siamo invece aperti allo Ius Scholae, noi siamo per favorire l'integrazione e la scuola ne è il motore». A quel punto, ribatte il vicesegretario della Lega Andrea Crippa: «Siamo il Paese in Ue che concede più cittadinanze».

La proposta

Il gruppo azzurro sarebbe al lavoro da settimane sulla proposta di legge sullo Ius Scholae che potrebbe già essere pronta per settembre. Il punto di caduta interno a FI, al momento, potrebbe essere uno Ius Scholae che prevede il compimento dell'intero ciclo della scuola dell'obbligo come condizione per accedere alla cittadinanza italiana. Di fronte al no di via Bellerio, alcuni esponenti azzurri guardano a FdI e ricordano le posizioni condivise in passato con la presidente del Consiglio.

La sensazione diffusa è che senza l'appoggio del partito di Giorgia Meloni, una legge targata FI possa difficilmente andare lontano. Dalle parti di Fratelli d'Italia non si esclude una discussione su uno Ius Scholae con percorsi scolastici di 10 anni. Ma l'agenda politica - è il ragionamento che si fa in ambienti parlamentari - ha altre priorità e per il momento una legge sul tema c'è già.

Vannacci

Polemiche Lega-FI anche dopo l’atto di vandalismo ai danni del murale che ritrae Paola Egonu. Protagonista, l’europarlamentare del Carroccio Roberto Vannacci. Le sue parole sono arrivate dopo un calcolato silenzio. Pur condannando l'atto vandalico, il generale non abbandona le sue teorie: «Questo gesto rappresenta un oltraggio alla realtà che è oggettiva, immodificabile e non può offendere alcuno. Riconduco l'attacco a quelle manifestazioni di chi fa interpretare il ruolo di Giulietta o della regina d'Inghilterra a attrici nere o a chi vorrebbe modificare le fiabe e i racconti della nostra tradizione in base ad assurde teorie che riconducono tutte all'ideologia della cancellazione della cultura». Convinzioni che - al di là del biasimo delle opposizioni - accendono uno scontro a viso aperto anche con Maurizio Gasparri, che con Forza Italia è alleato della Lega. Vannacci «dice cose da bar, va mandato a casa», ha detto ieri il forzista.

