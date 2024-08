Ius scholae, Forza Italia rilancia 

Il clima torna a infuocarsi sullo ius scholae, cavallo di battaglia degli azzurri. Stamani, al vertice dei leader di maggioranza, il tema sarà certamente sul tavolo della premier Giorgia Meloni e dei due vice, Matteo Salvini e Antonio Tajani. Anche perché quest’ultimo lo ha rilanciato last-minute, annunciando una proposta di legge sul tema. «Parleremo della concessione della cittadinanza alla riapertura dei lavori parlamentari, credo che si potrà lavorare per presentare una proposta di legge che corregga alcune cose», ha detto Tajani a Bruxelles. Ma il muro della Lega è invalicabile. «Fare iniziative con i voti della sinistra indebolisce la maggioranza», dice il capogruppo al Senato Massimiliano Romeo. La linea di Fratelli d’Italia non è diversa, ma nemmeno identica. «Lo ius scholae non è una priorità», spiega il vice capogruppo Raffaele Speranzon. Carlo Calenda lancia invece un appello agli azzurri e alla sinistra: sottoscrivano la proposta per lo Ius scholae presentata da Azione, dimostrino che la politica non è solo slogan.

