Ius scholae, FI apre un’altra crepa La Lega: «Contrari» 

Forza Italia rilancia la riforma della cittadinanza, accenna a una roadmap (primo step a settembre, per iniziare a scrivere un testo di legge) e incassa la sponda di Azione, Italia viva e Cinque Stelle. Pure il Pd è sostanzialmente d’accordo, sebbene più guardingo rispetto all'apertura azzurra e ancora legato alla versione più pura dello ius soli, secondo cui chi nasce in Italia, è italiano.

Scenario allargato

Il terreno comune su cui si stanno muovendo i berlusconiani e le opposizioni è lo ius scholae: i minori stranieri (nati o arrivati in Italia da piccoli) diventerebbero cittadini del nostro Paese dopo aver frequentato la scuola dell'obbligo o, in alternativa, due cicli scolastici. Ma è il silenzio del resto della maggioranza che spicca, partire da Lega e Fratelli d'Italia. Posizione più sfumata quella di Maurizio Lupi di Noi moderati («Pur non essendo un punto condiviso del programma del centrodestra, si può aprire un ragionamento prima nella coalizione e poi in Parlamento»).

Centrodestra diviso

E sulla coda dell'estate un'altra crepa rischia di aprirsi nel centrodestra, facendosi sentire non poco. Per la Lega, la legge non va cambiata e «non c'è nessun bisogno di ius soli o scorciatoie», come spiegato in una nota di alcuni giorni fa. Ora il capogruppo al Senato, Massimiliano Romeo, la prende larga per ribadire quel no: «Se entriamo nel campo dei diritti, lo ius scholae è un falso problema», perché nell'ordinamento italiano «i minori stranieri godono già degli stessi diritti dei minori italiani». Il punto vero è l'integrazione che passa dai valori. Romeo chiede: «Siamo sicuri che basti un riconoscimento formale per fare un buon cittadino italiano? Ci sono immigrati che non hanno la cittadinanza e sono pienamente integrati. E immigrati con cittadinanza che non si sono integrati e non lo faranno mai, perché non si riconoscono e non rispettano i principi e i valori del Paese che li ospita».

Il partito della premier

FdI glissa sulla proposta azzurra, rimarcando così lo scarso interesse per la battaglia sostenuta da Forza Italia. E senza nominarla, Tommaso Foti, presidente dei meloniani alla Camera, manda un messaggio agli alleati: «Che l'opposizione provi a dividere la maggioranza è scontato, ma spetta a quest'ultima non farsi tirare per la giacca», anche «evitando di dividersi su temi che la sinistra oggi ritiene fondamentali, salvo averli accuratamente ignorati quando era maggioranza». Leggi lo ius soli o lo ius scholae e culturae che si voglia chiamare. Al contrario, richiamando più volte Silvio Berlusconi storicamente più vicino allo ius scholae, gli azzurri insistono su quella versione della riforma. Che «non è tra quelle urgenti, ma senza dubbio è giusta». Parola di Paolo Emilio Russo, capogruppo di FI nella commissione Affari costituzionali che in un'intervista a Repubblica, sembra voler placare le obiezioni di Lega e FdI. E sui tempi rivela: «Il segretario Antonio Tajani e i nostri capigruppo hanno già convocato per inizio settembre una riunione, con i dipartimenti di FI, per confrontarci e scrivere un testo, che sarà sulla falsariga di quelli presentati nella scorsa legislatura». La fine di agosto non è lontana. Per misura la tenuta della maggioranza, con tanti faldoni aperti a cominciare da giustizia e legge di bilancio, non manca molto tempo.

RIPRODUZIONE RISERVATA