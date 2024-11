Ius scholae, conferenza al Siotto 

«È a scuola che si costruisce la cittadinanza: dobbiamo includere anche i giovani stranieri». Così Gian Matteo Sabatino, dirigente dell'Istituto comprensivo 2 di Capoterra, presenta la conferenza “Cittadinanza con la cultura”, organizzata insieme ad altri tre dirigenti scolastici dei licei cittadini.

L’evento, in programma domani alle 10.30 nell’aula magna del liceo Siotto, sarà dedicato al tema dello Ius scholae. «Chi frequenta la scuola in un territorio ne impara i valori e dovrebbe diventare cittadino italiano, anche se è nato in un altro paese o da genitori extracomunitari», sostiene Sabatini. Interverranno anche i parlamentari Paolo Emilio Russo, esponente di FI, e Paolo Ciani, Democrazia solidale. La Sardegna rispetto alla penisola ha una percentuale di studenti stranieri inferiore, «si parla del 3%, ma sono pur sempre sei mila ragazzi, non vanno trascurati», spiega Sabatino. «Speriamo che questo incontro possa aprire le coscienze e portare all’integrazione dei giovani nella società sarda», conclude.

