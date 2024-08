Ius scholae, asse Lega-FdI contro Tajani 

Rimini. La legge di cittadinanza continua a dividere la maggioranza. Al muro della Lega sullo ius Scholae, si aggiunge quello alzato da Fratelli d'Italia. Al Meeting di Rimini, il presidente del gruppo Ecr a Strasburgo, Nicola Procaccini, ribadisce la linea di Giorgia Meloni, già filtrata da Palazzo Chigi: modificare la legge non è la priorità, le cose da fare sono altre. Poi è lo stesso leader della Lega a voler cementare la barriera, nel tentativo di spegnere gli entusiasmi degli azzurri e ridimensionare una volta per tutte la spinta di Antonio Tajani sui diritti. Di certo, in Forza Italia lo strattone Lega-FdI finisce per creare mal di pancia e divisioni interne.

Uniti contro FI

«Sto messaggiando con Meloni anche nelle ultime ore, - rivela Matteo Salvini - il momento è complicato: il nostro obiettivo non è lo ius soli, ma alzare gli stipendi e cancellare la legge Fornero sulle pensioni». Il segretario di via Bellerio non rinuncia a quella che ai più suona come una provocazione. «Legge che funziona non si cambia - dichiara in riferimento alle attuali regole sulla cittadinanza -. Il problema semmai sarà toglierla a qualcuno che l'ha presa e va in giro per l'Italia a fare casino». Salvini torna a punzecchiare Forza Italia anche con un’altra stilettata: «Lo ius scholae è una priorità per la sinistra ma non per Lega, Governo e centrodestra».

Nuovo accento

Tra gli stand della Fiera di Rimini, è Procaccini a riaffermare la posizione espressa già dal ministro di FdI, Francesco Lollobrigida: «Una legge sulla cittadinanza c'è già». Ma ieri l’eurodeputato ha fatto un ulteriore passo: «Non credo che sia giusto per il Parlamento occuparsi di un tema come la cittadinanza, perché Camera e Senato sono impegnati nella realizzazione di un programma elettorale». Insomma, nell'Esecutivo, così come nelle Aule parlamentari, FdI sembra lasciare pochi spazi a Tajani. «Le priorità chieste dagli italiani sono lavoro, economia, abbattimento del cuneo fiscale e natalità», aggiunge Procaccini. Una conferma sulla linea da seguire arriva anche dal capogruppo alla Camera di FdI, Tommaso Foti: «Ai nastri di partenza, dopo la pausa estiva, ci sono due disegni di legge del Governo, su sicurezza e lavoro».

Campo azzurro

I berlusconiani anche a Rimini hanno sventolato la bandiera dello ius scholae. Ma il partito di Tajani adesso è diviso. Da una parte, la vicesegretaria Deborah Bergamini invita gli alleati a non chiudersi nel dogmatismo e a condividere «svolte liberali». Dice anche il capogruppo al Senato, Maurizio Gasparri: «Non è che alcuni dettano l'agenda e altri scrivono, la polifonia delle voci allunga il campo». Dall'altra parte, a manifestare i malumori è Licia Ronzulli, che frena nel merito e nel metodo. La senatrice spiega che «le priorità sono altre» e citando Berlusconi afferma che «una legge sulla cittadinanza non premia al livello elettorale». Quindi invita «a un dibattito interno e non sui giornali». Enrico Costa, da Azione, ipotizza invece una prima discussione sul tema già «nel contesto del ddl Sicurezza». Si attende anche la mozione firmata Pd. +Europa, intanto, prepara il quesito referendario.

