Ittiturismo, si spegne il sogno 

Doveva essere un modo per attirare i turisti, con i piatti saporiti di muggini arrosto e spaghetti con le arselle e bottarga in riva allo stagno. A Santa Giusta però il sogno dell’ittiturismo svanisce definitivamente. I pescatori che da sei anni gestiscono la struttura di proprietà del Comune, alla periferia del paese a ridosso della 131, hanno deciso di chiudere le porte. Due giorni fa hanno iniziato a preparare le carte da presentare all’ufficio Suape. Il motivo: tante spese e troppi vincoli. Così dicono i pescatori. E ora al Comune la scelta sul futuro di quella attività: 250 metri quadri a poca distanza dal compendio, in via Giovanni XXIII.

Le difficoltà

Destino amaro per l’ittiturismo inaugurato nel 2017 dopo la ristrutturazione dell'ex autogrill grazie ad un finanziamento regionale di circa 300mila euro. Un locale diventato poi negli anni un simbolo del territorio. «Non poter più accogliere i clienti nel ristorante ci dispiace – spiega Emanuele Cossu, presidente del Consorzio pesca che gestisce lo stagno di Santa Giusta e fino a poco tempo fa anche l’ittiturismo –. Purtroppo però le spese sono diventate troppe. Non possiamo lavorare solo per pagare tasse, bollette e stipendi. E a noi che lavoriamo cosa rimane? A questo potuto ci dedicheremo solo alla pesca».Ma c’è anche un altro problema che ha portato i pescatori a decidere di abbassare la serranda del locale: «Forse molti non sanno che gli ittiturismi devono rispettare regole ben precise - va avanti ancora Cossu - Come ad esempio offrire solo prodotti locali e freschi. Ma non sempre è possibile trovare prodotti a buon prezzo. Quando nel nostro stagno non sono presenti spigole e orate siamo costretti ad acquistare il prodotto altrove, sempre in Sardegna, e spesso i prezzi sono alle stelle». C’è poi un altro tasto dolente: «I clienti non sono mai mancati - spiega ancora Cossu - ma è anche vero che da noi non c’è lo stesso passaggio presente a Cabras dove l'ittiturismo sicuramente rende di più. Noi ci abbiamo provato». Non era un problema invece l’affitto che i pescatori dovevano pagare al Comune: 2400 euro all'anno. «Una fesseria - ammette Cossu - Le difficoltà sono altre».

Il Comune

Ora gli amministratori decideranno come utilizzare la struttura dove all’interno sono presenti tavoli, sedie e una grande cucina attrezzata. Tutto di proprietà del Consorzio pesca. «Tenere l’edificio chiuso sarebbe un gran peccato – commenta l’assessore ai Lavori Pubblici Pierpaolo Erbì –. La posizione del locale è strategica. Spero che ci sia qualche privato interessato all'immobile. Ora valuteremo tutti assieme come intervenire. Molto probabilmente verrà pubblicata una manifestazione di interesse».

