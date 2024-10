Ittiturismo, porte chiuse da 14 mesi 

Il sogno dell'ittiturismo è svanito poco più di un anno fa. I pescatori di Santa Giusta che gestivano la struttura di proprietà del Comune, alla periferia del paese verso la Statale 131, ad agosto 2023 hanno deciso di abbassare le serrande. Una chiusura però temporanea, almeno a sentire gli amministratori comunali. Ad oggi però i fornelli sono ancora spenti.

Il sogno svanito

Non si può parlare di incompiuta, visto che il locale che ospitava l'ittiturismo è stato inaugurato nel 2017 per poi diventare negli anni un simbolo del territorio. Fino a circa un anno fa, però, quando i pescatori hanno deciso di riconsegnare le chiavi al Comune. Tre i motivi: l’impossibilità di assumere personale esterno per le troppe spese, le bollette alle stelle ma anche la poca materia prima. Questo perché lo scorso anno la peschiera è rimasta chiusa a causa dei lavori di ristrutturazione da parte della Regione.

Le promesse

Una volta riavute le chiavi, l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì aveva dichiarato, a febbraio scorso, che avrebbe fatto di tutto per pubblicare un bando con l’obiettivo di ridare in gestione il ristorante a pochi metri dallo stagno. Doveva essere pubblicata una manifestazione di interesse rivolta soprattutto ai giovani del paese senza lavoro. In un anno però non è stato fatto nulla. Impossibile fare il punto con il sindaco Andrea Casu, il suo telefono squilla a vuoto.

Il ristorante

Nel ristorante è ancora presente tutta l’attrezzatura di proprietà dei pescatori: tavoli, sedie, credenze, cucina e stoviglie. Solo poche settimane fa il Comune ha fatto un sopralluogo con i tecnici e i pescatori per vedere cosa si trova all’interno della struttura per poi decidere se acquistare tutto o lasciare il materiale al Consorzio pesca.

I pescatori

«Dopo aver aspettato mesi da poco c’è stato un sopralluogo congiunto - spiega il presidente del Consorzio pesca, Emanuele Cossu - Ora spetta a noi stilare un elenco con tutto ciò che si trova all’interno per poi comunicare anche il valore complessivo. Per fare questo però ci rivolgeremo a tecnici esperti visto che non stiamo parlando di poche cose. Ma soprattutto non possiamo ipotizzare una cifra. Noi preferiamo procedere con la vendita». E chissà quanti mesi passeranno ancora prima di poter rivedere il locale aperto e i fornelli accesi.

