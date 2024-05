«Ittiturismo chiuso, arredi bloccati» 

Alcuni mesi fa la scoperta di non essere proprietari degli immobili a ridosso dello stagno, poi i problemi legati alla pescheria di Pesaria appena ristrutturata. E ora l’impossibilità di vendere l’attrezzatura che si trova all’interno dell’ittiturismo di via Giovanni XXIII, chiuso da circa otto mesi. Per i 40 pescatori che gestiscono lo stagno non c’è pace. Da mesi convivono con problemi che rischiano di metterli in ginocchio. «Siamo abbandonati da tutti - si sfoga il presidente del Consorzio pesca Emanuele Cossu - Da troppo tempo per noi non c’è un periodo di pace».

L’ittiturismo

L’ultima grana da risolvere è legata al ristorante che i pescatori hanno gestito fino alla metà del 2023, del Comune. Poi hanno deciso di abbassare le serrande perché le entrate erano molto meno delle spese da affrontare, ma anche a causa del personale che non si trovava. All’interno però ci sono ancora tutti i mobili, tra tavoli e sedie, la cucina e l’attrezzatura. «Stiamo aspettando da mesi di essere convocati dal Comune per trovare un accordo per la vendita di tutto ciò che abbiamo acquistato anni fa - spiega Cossu - Per noi significherebbe recuperare qualche soldo. Se però non ci fanno sapere le loro intenzioni tutto rimane fermo. Sono disposti ad acquistare tutto ciò che si trova all’interno oppure svuotiamo noi il locale?». Dal Comune la risposto arriva immediatamente: «I pescatori stanno attendendo una nostra proposta, ma purtroppo l’Ufficio tecnico ha tante pratiche da sbrigare con poco personale - spiega l’assessore ai Lavori pubblici Pierpaolo Erbì - Solleciterò l’operazione». Anche perché una volta trovato l’accordo il Comune potrà utilizzare nuovamente la struttura a ridosso della 131: «Pubblicheremo un bando per dare in concessione il ristorante - va avanti Erbì - con la speranza che si facciano avanti i giovani del paese».

I problemi

Intanto ieri, sui lavori nella peschiera ristrutturata sette mesi fa grazie a un milione di euro finanziato dalla Regione, i tecnici che si sono occupati dell’opera hanno prelevato una grata per analizzare la causa dei problemi. I telai in ferro presentano fori sempre più larghi, mentre le grate sono usurate. Cossu aveva chiesto all’Unione dei Comuni dei Fenici che aveva appaltato i lavori di avere informazioni.

