Ittiri, scontro frontale tra auto e moto: 19enne perde la vita 

Quella strada del centro storico di Ittiri l’aveva percorsa mille volte in sella alla Supermotard 125. Ma ieri, in viale Umberto, Sebastiano Pasquarelli ha trovato ad attenderlo la morte. Diciannove anni compiuti lo scorso ottobre, una vita ancora tutta da inventare, spezzata in un terribile incidente avvenuto intorno alle due del pomeriggio quando la sua moto si è scontrata con una Hyundai Tucson che sbucava da una via laterale. Alla guida una giovane del posto. Non aveva visto la moto arrivare, oppure è stato il centauro a non vedere l’auto in manovra.

L’impatto

Comunque sia andata, l’urto tra i due mezzi è stato devastante. La moto è entrata tra le lamiere del Suv. Il ragazzo ha fatto un volo di circa 20 metri prima di finire per terra, esanime. Il casco che indossava non è servito a proteggerlo dal trauma dell’impatto contro l’asfalto. Una tragedia su cui stanno cercando di fare chiarezza i carabinieri di Alghero e la polizia locale di Ittiri intervenuti sul posto insieme ai vigili del fuoco e agli operatori del 118 con due ambulanze, una medicalizzata e una di base. Entrambe sono andate via a sirene spente: non c’era più niente da fare per Salvatore Pasquarelli, morto sul colpo a causa delle gravissime lesioni. La vittima, sulla moto da cross, stava percorrendo viale Umberto in direzione di via Sassari, dove abita la sua famiglia. Una arteria che fino a un certo punto è a senso unico di marcia e, quindi, potrebbe invitare a spingere sull’acceleratore, ma poi diventa a doppio senso. Una via piuttosto trafficata, dove le auto spesso parcheggiano in doppia fila, impedendo la visuale a chi esce dalle stradine laterali. È probabile che sia accaduto proprio questo ieri pomeriggio: uno spunto alla cieca. È ancora presto per dirlo. La dinamica dell’incidente è ancora al vaglio degli inquirenti, ma sembra che la conducente della Hyundai, sia uscita dall’incrocio di via Amsicora proprio mentre sopraggiungeva la moto.

Famiglia devastata

Il padre del giovane deceduto è accorso sul posto dopo pochi minuti: scene strazianti davanti a un figlio perso in questo modo. L’ultimo abbraccio al piccolo di casa. Sebastiano Pasquarelli lascia i genitori, un fratello e una sorella più grandi. «Come può Dio accanirsi così su questa famiglia?», i commenti degli amici sui social. Una famiglia già provata da una serie di vicende dolorose. Salvatore Piga zio della vittima per parte di madre, ad agosto scorso era morto a soli 36 anni per un incidente sulla provinciale tra Ittiri e Villanova Monteleone. Con il suo scooter l’uomo si era scontrato con un autocarro. Nella stessa estate il fratello del nonno, Nicola Pasquarelli di 78 anni, ancora, era stato rinvenuto cadavere e carbonizzato in un oliveto nei pressi dell’Orto botanico di Sassari. Terribili vicende a cui ieri si è aggiunta la prematura scomparsa del più piccolo della famiglia, innamorato della sua moto da cross e che con i suoi amici condivideva la passione per i motori. Viale Umberto è rimasto chiuso al traffico per consentire alla polizia locale e ai carabinieri di compiere i rilievi. I mezzi sono stati posti sotto sequestro ed è stata aperta una inchiesta.

