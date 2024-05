Ittiri accende il Mondiale 

Alghero . Ad Alghero il giovedì pomeriggio della settimana del Rally Italia Sardegna ha sancito l’inizio dei giochi ed è stato bello ed emozionante come un primo giorno di scuola. Prima la foto di rito, ai Bastioni, coi piloti del Campionato del Mondo Wrc schierati davanti al meraviglioso sfondo del mare. Poi la sempre amata sessione autografi, a Casa Aci/Sardegna, in cui appassionati e curiosi hanno avuto la possibilità di incontrare i maghi del volante, ovviamente senza risparmiare i selfie. Alle 19, invece, il momento si è fatto solenne, perché la partenza cerimoniale ha visto gli 87 equipaggi provenienti da 32 nazioni sfilare su quel podio dove sperano di tornare domenica pomeriggio, quando i giochi saranno fatti e le aspettative e gli interrogativi che ieri sapevano di primo giorno di scuola si saranno trasformate in voti, punti e giudizi.

Rally-Regione

Ma la giornata di oggi sarà anche quella della visita della presidente della Regione, Alessandra Todde, invitata dall’Automobile Club d’Italia, che proprio col supporto della Regione organizza una manifestazione che in Sardegna non ha eguali e che, come certificato dall’Università di Sassari nel 2019, garantisce un indotto di oltre 80 milioni di euro, con le dirette tv di Rai, Sky e rally.tv. La presidente arriverà in mattinata alla Ittiri Arena, dove vedrà coi propri occhi un antipasto del Ris allo shakedown e proverà l’ebbrezza di compiere un giro di pista sulla Toyota Yaris Gr Rally 1 guidata dal giapponese Takamoto Katsuta. Poi si sposterà ad Alghero, dove potrà visitare il parco assistenza e assistere allo start delle vetture.

La gara

Il percorso, come sempre, è disegnato da Tiziano Siviero, una garanzia. Alle 8 si comincia con lo shakedown alla Ittiri Arena, circuito che alcune settimane fa ha ospitato anche un doppio round del Campionato Italiano Rallycross. La partenza da Alghero, alle 13.30, sancirà l’inizio della competizione, che nel day1 prevede 77,82 km crono dei doppi passaggi sulle Osilo-Tergu (25,65 km, ore 14.33 e 17.33) e Sedini-Castelsardo (13,26 km, 15.33 e 18.35), intervallati, alle 16, da riordino e rifornimento a Castelsardo. Domani la giornata sarà durissima: 149 km crono, con 4 speciali da ripetere due volte. Prima Tempio (12,03 km, 7.41 e 10.41) e Tula-Erula (22,61 km, 8.49 e 11.49) con un riordino intermedio a Tempio alle 10, poi il riordino e il cambio gomme a Pattada (13.30) prima di fare rotta verso le speciali Monte Lerno-Monti di Alà (25,33 km, 14.05 e 17.05) e Coiluna-Loelle (14,53 km, 15.05 e 18.05). Domenica si chiude coi 39,30 km delle doppie tornate su Cala Flumini (12,55 km, 8 e 11) e su Sassari-Argentiera (7,10 km, 9.05 e 12.15), che al secondo passaggio sarà valida per quella che viene definita come la Power Stage più bella del mondiale.

