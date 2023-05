Itticoltura all’insegna dell’ecosostenibilità 

Riparte, all’insegna dell’ecosostenibilità, l’itticoltura nel Golfo di Orosei. Lo annuncia Davide Orsi, presidente di Aqua De Mâ, azienda leader nazionale nell’allevamento in mare aperto di orate e spigole, che ha illustrato il nuovo impianto ad un miglio dalla costa fra Cala Gonone e Orosei. Rilevando nel 2021 concessione e stabilimento di trasformazione già esistenti ma inattivi, e investendo oltre 2,5 milioni di euro, l’azienda ligure ha avviato la sua attività commerciale lo scorso ottobre, dando lavoro a una decina di persone e promettendo crescita e sviluppo di un discreto indotto. Forte di un’esperienza ventennale negli impianti innovativi di Lavagna, Aqua De Mâ conta di immettere sul mercato nazionale prodotti di pregio, allevati in ambienti naturali, con mangimi e in condizioni del tutto simili a quelle degli esemplari selvatici.Forte il sostegno delle amministrazioni di Orosei, sede dello stabilimento di lavorazione, e di Dorgali (il porto di Cala Gonone fa da base ai natanti). Consapevoli dei risvolti occupazionali e dei benefici per il territorio, legati anche alla commercializzazione dei prodotti con marchio di provenienza, le sindache Elisa Farris e Angela Testone hanno accolto l’iniziativa con entusiasmo.

RIPRODUZIONE RISERVATA