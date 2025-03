Itinerario per unire chiese e nuraghi 

Il finanziamento è di circa 700 mila euro e rientra nel progetto dell’Unione dei Comuni, denominato “Marghine al centro”. A Macomer al via i lavori per realizzare un percorso spirituale, archeologico e ambientale dalla chiesa di San Pantaleo fino al monte Sant’Antonio. L’intervento riguarda il cammino che unisce le chiese di San Pantaleo e Sant’Antonio mettendo in collegamento con altri percorsi archeologici e ambientali che interessano i nuraghi “Craba” e “Solene” e l’area di “Pilinzones”. «Il percorso - dice l’assessore all’Ambiente, Toto Listo - mira a valorizzare le risorse archeologiche, ambientali, storiche e culturali del territorio. Il cammino si prefigge di unire i luoghi di pregio archeologico e ambientale, con sentieri da percorrere a piedi, in mountain bike, a cavallo. Tutto è pensato per rendere il percorso più fruibile e confortevole, attrezzandolo con la realizzazione di sedute e con la segnaletica».

Si procederà con la messa in sicurezza e tratti attrezzati per i diversamente abili. Previsti la sistemazione dei parcheggi, nuovi servizi igienici e un locale di accoglienza per i pellegrini in un’area accessibile a tutti. In questo contesto rientra la realizzazione di un info-point e di un edificio per i servizi igienici. I lavori sono stati bloccati perché manca un’autorizzazione: il passaggio dagli usi civici al Comune su cui dovrà pronunciarsi il Consiglio. I due edifici amovibili in legno sono stati contestati da varie associazioni di cacciatori.

