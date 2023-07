Itinerari religiosi, l’Isola ci crede 

Circa 1.000 chilometri da percorrere a piedi in 15 percorsi, tra 8 destinazioni di pellegrinaggio e 7 cammini, toccando 72 comuni e coinvolgendo 500 persone di cui 200 esperti e 300 camminatori. Sono i numeri della seconda edizione di “Noi camminiamo in Sardegna”, organizzata dal 2 al 7 ottobre da Regione con la Conferenza episcopale sarda.

«Un'esperienza unica», ha detto l'assessore regionale al Turismo Gianni Chessa, ieri nella presentazione alla Pontificia Facoltà Teologica della Sardegna a Cagliari. «Stiamo lavorando a fondo per dare una svolta a quello che ci viene chiesto: destagionalizzare, e una delle occasioni più grandi è proprio il turismo lento e religioso. Le persone che arrivano da fuori potranno verificare la bellezza della nostra isola: abbiamo una storia millenaria e identitaria unica».

Destinazioni

I cammini attraversano gran parte della Sardegna: Cammino Minerario di Santa Barbara, Sant'Efisio, San Giorgio vescovo di Suelli, Santu Jacu, Via dei Santuari, 100 Torri e Francescano in Sardegna. Con essi le destinazioni di pellegrinaggio: Borutta, Dorgali, Galtellì, Gesturi, Laconi, Luogosanto, Orgosolo e Sant’Antioco. Fra i partecipanti, oltre agli appassionati, anche giornalisti specializzati e guide turistiche, aumentando le presenze. «I dati al 4 luglio danno i numeri più alti di sempre: in questi sei mesi tra porti e aeroporti abbiamo battuto il 2019, anno record», ha annunciato Chessa. «I percorsi saranno strutturati, l'accordo fatto con la Conferenza episcopale è il primo in Italia. Poi due corsi per guide turistiche e religiose: i percorsi vanno raccontati, nessuno meglio di loro sa farlo».

L'obiettivo

“Noi camminiamo in Sardegna” intende valorizzare le vie cristiane e identitarie percorse nei tempi dai pellegrini, per presentare anche a livello internazionale una proposta strutturata di turismo lento e sostenibile che riguarda cammini, destinazioni di pellegrinaggio e itinerari spirituali. «La collaborazione fra assessorato, Regione e Conferenza episcopale ha subito dato risultati incoraggianti: abbiamo messo in rilievo il parlare dei cammini e il turista non potrà che rendersi conto del tesoro che si trova davanti», ha detto monsignor Antonello Mura, presidente della Conferenza episcopale sarda.

