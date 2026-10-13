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14 ottobre 2026 alle 00:04

“Itinerari di Sardegna” tra Ardara e Ittireddu 

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Al centro della puntata odierna di “Itinerari di Sardegna” anche uno dei più spettacolari esempi dell’arte romanica nell’isola, Nostra Signora del Regno con il suo splendido retablo del XV secolo. Si trova ad Ardara dove documenteremo anche i resti del castello giudicale dell’undicesimo secolo, e visiteremo il museo giudicale e la chiesa di Santa Croce. Ci sposteremo poi a Ittireddu. Visiteremo la necropoli di Partulesi, il nuraghe complesso Funtana, la fonte sacra e la piccola chiesa di santa Croce nel pieno centro storico.

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