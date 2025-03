Parte stasera, alle 21, su Videolina la terza stagione di “Itinerari di Sardegna, l’isola cresce con l’Unione Europea”, il programma curato e condotto da Giacomo Serreli (foto) per la regia di Gianfranco Trudu.

Si parte da San Nicolò Arcidano per ammirare in particolare l'incredibile quantità di murales che impreziosiscono il paese. Visiteremo anche il museo etnografico all'aperto, i monumenti ai caduti e alla tartaruga. Poi tappa a Pabillonis per soffermarci sull'ancora viva tradizione della lavorazione della terracotta. Visita per questo a un laboratorio di un’artigiana e al museo etnografico gestito da Rita Cossu. Entreremo anche nelle chiese di san Giovanni Battista e Beata Vergine Maria e osserveremo da vicino il nuraghe Fenu.