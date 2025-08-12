Nuovo appuntamento televisivo questa sera, alle 21, per “Itinerari di Sardegna”. Il programma in onda ogni mercoledì sera condotto dal giornalista (nella foto) Giacomo Serreli.

Doppia tappa di viaggio: Fonni e Gavoi. Le straordinarie architetture e decorazioni del santuario della Madonna dei Martiri costituiscono il piatto forte dell’itinerario proposto questa settimana che prende il via da Fonni. «Vi mostreremo anche le suggestive immagini delle necropoli di Madau e Gremanu e il museo della cultura pastorale», spiega il conduttore. «Poi trasferimento a Gavoi con visite al santuario della Madonna d’Itria, alla parrocchiale di san Gavino, al museo etnografico di palazzo Porcu Satta, al museo del fiore sardo».