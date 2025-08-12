VaiOnline
telecomando
13 agosto 2025 alle 00:32

“Itinerari di Sardegna” 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuovo appuntamento televisivo questa sera, alle 21, per “Itinerari di Sardegna”. Il programma in onda ogni mercoledì sera condotto dal giornalista (nella foto) Giacomo Serreli.

Doppia tappa di viaggio: Fonni e Gavoi. Le straordinarie architetture e decorazioni del santuario della Madonna dei Martiri costituiscono il piatto forte dell’itinerario proposto questa settimana che prende il via da Fonni. «Vi mostreremo anche le suggestive immagini delle necropoli di Madau e Gremanu e il museo della cultura pastorale», spiega il conduttore. «Poi trasferimento a Gavoi con visite al santuario della Madonna d’Itria, alla parrocchiale di san Gavino, al museo etnografico di palazzo Porcu Satta, al museo del fiore sardo».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

Lotta contro chi inquina il mare della Sardegna

Sull’elicottero della Guardia Costiera: in volo per la sicurezza dei bagnanti 
Matteo Vercelli
Sanità

Emergenza farmaci: c’è carenza di antibiotici,  antitumorali e sciroppi

Allarme dell’Aifa nell’Isola e in tutta Italia «Ma c’è la possibilità di utilizzare i sostituti» 
Cristina Cossu
Provincia nord-est

Nizzi presidente della Gallura

Elezione certa: il sindaco di Olbia incassa il sostegno degli altri 25 colleghi 
Caterina De Roberto
Regione

Manovra di agosto, l’amarezza dei sindaci:  «Ci sentiamo traditi»

Il Fondo unico non è stato aumentato Anci e Cal: bastavano quaranta milioni 
Roberto Murgia
Enologia

Standing ovation per 98 vini sardi

Inchino dei giudici ai fuoriclasse: due Vermentini e un Cannonau 
Roberto Ripa
Il caso

Meloni-Schlein, è di nuovo scontro su spiagge e salari

La leader Pd: «Prezzi alti e calo di presenze» Replica la premier: «Così scredita l’Italia» 
Milano

Travolta e uccisa, fermati quattro ragazzini

Un tredicenne alla guida, gli altri hanno 11 e 12 anni. Identificati grazie alle magliette 