Oggi, alle 21 su Videolina, Giacomo Serreli, con gli Itinerari di Sardegna, farà tappa nel Nord dell’Isola. Dapprima a Ossi per una visita alle necropoli di Mesu e Montes e S’adde e Asile; alla domus de janas di Littos Longos. Quindi vedremo i ruderi della chiesa campestre di nostra Signora di Silvaru; il museo etnografico e l’interessante parco naturale dell’arte e della cultura di Molineddu.

A Florinas poi ancora al centro delle nostre visite il patrimonio archeologico con il sentiero di Giorrè, le domus de janas di Campu luntanu, il nuraghe Corvos.

Apprezzeremo anche le chiese dell’Assunzione di Maria Vergine, del Rosario, di Sant’Antonio e l’oratorio di Santa Croce.