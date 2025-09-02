È stato un possedimento privato della famiglia dei Doria sino al 1272 e in seguito alla battaglia tra questa famiglia e i catalano aragonesi finì per essere quasi del tutto abbandonato.

Solo nel 1436 riprese a ripopolarsi con l’apporto degli abitanti provenienti dalla vicina Monteleone Roccadoria che era stata distrutta. II villaggio assunse così la nuova denominazione di Villanova Monteleone.

Ed è qui che fa tappa questa sera Videolina con gli “Itinerari di Sardegna”, dalle 21, avviando il percorso da un’epoca ancora molto più lontana di cui Villanova offre ancora preziose e suggestive testimonianze archeologiche.

RIPRODUZIONE RISERVATA