Appuntamento alle 21 su Videolina con “Itinerari di Sardegna” . Spiega il conduttore Giacomo Serreli (nella foto) : «Andremo nell’incantevole Villa Piercy che con il suo grande e variegato giardino botanico costituisce uno dei punti di maggiore interesse dell’itinerario proposto in questa puntata a Bolotana. Visiteremo anche il santuario di San Bachisio con i suoi bassorilievi con scene di ballo sardo; il nuraghe Ortachis e i suoi circoli megalitici, la fortezza punica di Pabude. Ancora la cascata Mularza Noa e gli oliveti storici. Tappa poi a Orotelli per visitare in anteprima la casa museo del giornalista e scrittore Salvatore Cambosu ancora in allestimento; tappe anche alla chiesa di San Giovanni Battista e al nuraghe Aeddos.